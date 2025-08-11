高雄賓士左轉和特斯拉馬路對決引警到場 誰勝誰輸結局曝光

吳姓男子前晚駕賓士在高市文自路左轉，因不滿被駕特斯拉的黃姓男子超車，在下個路口「攔截」，下車後還用身體頂了黃男一下，雙方起口角；警方獲報到場，吳自知理虧當場向黃道歉，警方檢視黃提供行車記錄器對吳開出最少罰6600元2張罰單。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，片中顯示一輛賓士車在左營區文自路左轉時，不滿被後方的特斯拉加速超車，隨即在下一個路口右切阻擋特斯拉前進；身材高大的賓士車駕駛下車後，直接用身體頂了特斯拉駕駛一下，兩人發生口角。

轄區左營警分局文自派出所近7時30分許獲報文自路有行車糾紛，隨即趕赴現場處理，已無衝突行為；警方詢問雙方發生經過，特斯拉駕駛黃男（48歲）解釋行車糾紛過程，後賓士駕駛吳男當場向黃男致歉，黃男表示暫時不提出刑事告訴。

但警方後續檢視黃男提供的行車記錄器影像，認定吳男駕駛行為已違反道路交通管理處罰條例第48條第4項多車道右轉彎，可處600元以上1800元以下罰鍰。