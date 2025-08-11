高雄賓士左轉和特斯拉馬路對決引警到場 誰勝誰輸結局曝光

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

吳姓男子前晚駕賓士在高市文自路左轉，因不滿被駕特斯拉的黃姓男子超車，在下個路口「攔截」，下車後還用身體頂了黃男一下，雙方起口角；警方獲報到場，吳自知理虧當場向黃道歉，警方檢視黃提供行車記錄器對吳開出最少罰6600元2張罰單

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，片中顯示一輛賓士車在左營區文自路左轉時，不滿被後方的特斯拉加速超車，隨即在下一個路口右切阻擋特斯拉前進；身材高大的賓士車駕駛下車後，直接用身體頂了特斯拉駕駛一下，兩人發生口角。

轄區左營警分局文自派出所近7時30分許獲報文自路有行車糾紛，隨即趕赴現場處理，已無衝突行為；警方詢問雙方發生經過，特斯拉駕駛黃男（48歲）解釋行車糾紛過程，後賓士駕駛吳男當場向黃男致歉，黃男表示暫時不提出刑事告訴。

但警方後續檢視黃男提供的行車記錄器影像，認定吳男駕駛行為已違反道路交通管理處罰條例第48條第4項多車道右轉彎，可處600元以上1800元以下罰鍰。

另同條例第43條危險駕駛任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道，處6000元以上3萬6000元以下罰鍰，將對吳男依法開出2張罰單舉發。

吳姓男子前晚駕賓士在高市文自路左轉，因不滿被駕特斯拉的黃姓男子超車，在下個路口「攔截」特斯拉。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
吳姓男子前晚駕賓士在高市文自路左轉，因不滿被駕特斯拉的黃姓男子超車，在下個路口「攔截」特斯拉。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
吳姓男子前晚駕賓士在高市文自路左轉，因不滿被駕特斯拉的黃姓男子超車，在下個路口「攔截」特斯拉。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
吳姓男子前晚駕賓士在高市文自路左轉，因不滿被駕特斯拉的黃姓男子超車，在下個路口「攔截」特斯拉。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
吳姓男子前晚駕賓士在高市文自路左轉因不滿被駕特斯拉的黃姓男子超車後攔車，警方到場，事後對吳開出2張罰單。記者石秀華／翻攝
吳姓男子前晚駕賓士在高市文自路左轉因不滿被駕特斯拉的黃姓男子超車後攔車，警方到場，事後對吳開出2張罰單。記者石秀華／翻攝

