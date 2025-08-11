影／金沙榮湖傳溺斃 金門兩天內第二起水域意外
金門縣消防局指揮中心今日上午8時5分接獲民眾通報，指金沙鎮的榮湖有一名男子在水面載浮載沉，消防單位出動多人與多部車艇到場搜救，但男子救起時已回天乏術；後續將由縣警局調查釐清。
金門縣消防局表示，今天上午指揮中心一接到報案，隨即派遣金沙、金湖、金寧分隊共5車、3艇、13人趕赴現場，義消劉峻宇亦聞訊加入協助，由第二大隊副大隊長李忠仁擔任現場指揮。
救援人員抵達後，立即沿岸展開搜尋，並確認溺者位於環島東路一側湖面，隨即將其拉上岸。不幸的是，該名約60歲男子已無生命跡象，確切死因與身分由縣警局後續調查釐清。
值得注意的是，金門已連續兩天發生溺斃事件昨天上午，烈嶼也有一名吳姓老翁不知是身體突發疾病或是不明原因，駕車不慎開進陵水湖，最終不幸身亡。
消防局提醒，遇到溺水事故務必遵守「救溺三原則」，岸上救生優於下水救生、器材救生優於徒手救生、團隊救生優於個人救生，並善用鄰近可用救生器材，同時立即撥打119報案，以爭取黃金救援時間。
