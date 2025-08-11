中壢多元計程車運將突頭暈不適爆車禍 車子連根撞斷消防栓

桃園市44歲林姓多元計程車司機昨晚開車延攬生意，沿著中壢區民族路往中正路方向行駛，突然頭暈身體不適，計程車偏右行駛、直接撞斷中正路377號前消防栓、再連撞路旁2輛轎車車損嚴重，警方趕到向林男酒測值0，林男自行就醫，警方今天上午表示，林男依道交條例處理及賠償消防栓損壞。

中壢警方表示，林男駕駛多元計程車，在中壢區沿著民族路往中正路中壢車站方向直行，行至中正路377號前方，計程車突然偏右、直接衝撞前方消防栓，整支防消栓斷掉，計程車再衝撞路邊停車格2輛轎車車禍。