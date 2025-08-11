日台交流協會示警！日人來台觀光遭扒竊頻傳 北市警回應了

日本台灣交流協會在官方網站指日人來台觀光遭扒竊頻傳，點名夜市、新北市九份及台北市永康街、捷運中山站周邊。北市警察局今表示，對人潮密集景點扒竊案提出3項策進作為，並已主動拜會協會，增強雙方聯繫管道。

北市警局統計，今年受理日籍旅客在夜市等地遭扒竊11件，其中永康商圈案件，比對相關資料鎖定菲律賓籍犯嫌4人，已於6月出境，函送台北地檢署偵辦；另公車扒竊1案，當場查獲28歲王姓男子行竊皮包財物，隨案解送。

市警局提出3項策進作為，其一強化防竊宣導、落實防制作為：針對高發地點實施治安與防竊檢測，於熱時熱點編排防竊勤務；結合商圈、自治會、商家等推動防竊措施與宣導作為，含多語種防竊警語，建立緊密聯繫及即時治安資訊交換機制。

其二即時管制偵處、聯防查緝打擊：受理案件後管制並調閱監視影像，盡速查明犯嫌身分；分析統合跨轄偵查資源，加強雙北區域聯防，聚焦打擊扒竊集團與慣竊案件。

其三加強動態控管、友軍連繫協助：定期監控國內外扒竊慣犯及鷹眼專案對象，並依規定查察、告誡轄內列管竊盜；針對外籍竊嫌，會同航空警察局刑事警察大隊及移民署國境事務大隊共同偵辦，調閱犯嫌影像等資料，掌握出入境動線、來台住居所及搭乘交通工具、使用手機等資料，並報檢察官指揮，以利查緝逮捕。