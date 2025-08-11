中壢男疑吸喪屍煙彈2次車禍肇逃 警查扣毒品違禁物罪加一等

快訊

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市34歲萬姓男子疑似施用喪屍煙彈開車，行經中壢區福州路、廣州路口，撞上路旁一輛轎車肇事逃逸，隨後又在環中東路二段追撞前方轎車肇事，警方趕到在萬男車內查扣愷他命、喪屍煙彈、偽造車牌等違禁品，警方今天上午表示，萬男車禍肇事逃逸及疑似使用毒品，訊後依毒品、公危、肇逃等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中壢警方指出，萬男開車行駛至中壢區福州路、廣州路口，在該路口先衝撞路旁一輛轎車損壞，萬隨即肇事逃逸，之後又在環中東路二段追撞前方轎車損壞，警方獲報前往處理，發現萬男狀態不對，懷疑施用喪屍煙彈（依託咪酯），並在萬的車內，查扣愷他命、喪屍煙彈、偽造車牌及笑氣鋼瓶等違禁物品。

警方帶回處理，萬男先後與2輛轎車發生車禍、肇事逃逸，賠償車主損失，萬男另涉及持用毒品、偽造車牌等刑責，警方訊後將他依毒品、公共危險、偽造特種文書、毒性及關注化學物質管理法、及依道路交通管理處罰條例規定等罪嫌移送桃園地檢署偵辦、裁罰。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園市萬姓男子先後車禍撞2轎車及肇事逃逸，警方在車內搜出喪屍煙彈等毒品、偽造車牌等違禁品，依送法辦。圖／中壢警方提供
桃園市萬姓男子先後車禍撞2轎車及肇事逃逸，警方在車內搜出喪屍煙彈等毒品、偽造車牌等違禁品，依送法辦。圖／中壢警方提供
桃園市萬姓男子先後車禍撞2轎車及肇事逃逸，警方在車內搜出喪屍煙彈等毒品、偽造車牌等違禁品，依送法辦。圖／中壢警方提供
桃園市萬姓男子先後車禍撞2轎車及肇事逃逸，警方在車內搜出喪屍煙彈等毒品、偽造車牌等違禁品，依送法辦。圖／中壢警方提供
桃園市萬姓男子先後車禍撞2轎車及肇事逃逸，警方在車內搜出喪屍煙彈等毒品、偽造車牌等違禁品，依送法辦。圖／中壢警方提供
桃園市萬姓男子先後車禍撞2轎車及肇事逃逸，警方在車內搜出喪屍煙彈等毒品、偽造車牌等違禁品，依送法辦。圖／中壢警方提供

