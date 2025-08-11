搭小黃返家100多竟變400多 乘客怒指繞路 運將：他報錯地點

新北市42歲林男今天凌晨搭計程車欲回新莊住處，不料下車時平常僅要100多元的車資竟跳表至400元，認為司機繞路雙方發生口角，林男還踹車及拍打車窗。警方到場後黃姓司機表示林男一開始報錯路，最後經過溝通雙方以150元車資達成共識結束紛爭。

新莊警方今天凌晨2時許接獲報案，新莊區中信街有計程車司機與乘客因車資問題發生糾紛。警方到場經了解42歲的林姓男子，凌晨2時許自三重搭乘51歲黃男駕駛的計程車欲返回新莊區中信路住家。不料抵達目的地後，林男見車資跳表竟達400餘元，質疑平時搭乘這段路線返家僅需100多元，懷疑司機繞路當場與黃姓司機發生口角及推擠糾紛，林男還一度踹車拍打車窗。