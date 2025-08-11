聽新聞
0:00 / 0:00
逢甲商圈夾娃娃有蚊子…台中男點蚊香釀成火警 他心慌溜了
台中市許姓男子在7日前往逢甲商圈玩夾娃娃機，因當時有蚊子，許從騎乘的機車內，拿出蚊香以打火機點燃，未料卻不慎燃燒到擺放在娃娃機旁的紙箱，釀成火勢，許男一時心慌，騎機車溜了，現場造成3台娃娃機起火，警方隔天將他緝捕到案，依公共危險罪送辦。
第六警分局西屯所7日上午8時許，接獲110報案指稱，西屯區文華路「逢甲歡樂星商城」內一處娃娃機台發生火災。
警員立即趕赴現場，協助消防人員、台電人員進行滅火、安全處置，火勢上午8時10分撲滅，現場雖無人員傷亡，但3台娃娃機遭燒毀受損。
火勢控制後，警方展開調查，除封存現場外，也配合消防局火調科採證，調閱周邊監視器畫面，查出當時疑為許姓男子（27歲）釀成火勢，8日已將他緝捕到案，依公共危險罪送辦。
經查，許男當時在玩娃娃機時，因為現場有無蚊子，許即從機車內拿出攜帶的蚊香，以打火機點燃，未料點燃時的火星，燒到娃娃機旁的紙箱，火勢一發不可收拾後，許男心虛騎車逃逸。
第六分局呼籲，火災不僅危害財產安全，更可能威脅人命，若經查獲涉嫌釀成火勢，警方必依法嚴辦，絕不寬貸。民眾如發現可疑人員或異常情況，應立即撥打110報案，共同守護社區安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言