逢甲商圈夾娃娃有蚊子…台中男點蚊香釀成火警 他心慌溜了

台中市許姓男子在7日前往逢甲商圈玩夾娃娃機，因當時有蚊子，許從騎乘的機車內，拿出蚊香以打火機點燃，未料卻不慎燃燒到擺放在娃娃機旁的紙箱，釀成火勢，許男一時心慌，騎機車溜了，現場造成3台娃娃機起火，警方隔天將他緝捕到案，依公共危險罪送辦。

第六警分局西屯所7日上午8時許，接獲110報案指稱，西屯區文華路「逢甲歡樂星商城」內一處娃娃機台發生火災。

警員立即趕赴現場，協助消防人員、台電人員進行滅火、安全處置，火勢上午8時10分撲滅，現場雖無人員傷亡，但3台娃娃機遭燒毀受損。

火勢控制後，警方展開調查，除封存現場外，也配合消防局火調科採證，調閱周邊監視器畫面，查出當時疑為許姓男子（27歲）釀成火勢，8日已將他緝捕到案，依公共危險罪送辦。

經查，許男當時在玩娃娃機時，因為現場有無蚊子，許即從機車內拿出攜帶的蚊香，以打火機點燃，未料點燃時的火星，燒到娃娃機旁的紙箱，火勢一發不可收拾後，許男心虛騎車逃逸。