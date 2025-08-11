快訊

交通部公布今(114)年1至5月最新交通事故統計，今年1月到5月30日死亡1154人，桃園市交通事故死亡96人，較去年同期減少13人，交通事故死亡六都第二低，減少死亡人數六都第二多；同時桃園市今年1至5月全般交通事故受傷2萬2641人，較去年同期減少1538人，減少受傷人數為六都最多，顯見桃園市強化行人路權為主軸、精準交通執法及跨機關辦理重大交通事故會勘等策略，除遏止重大交通違規，並持續達到降低交通肇事風險、減少交通事故之目的。

執行「強化交通安全大執法」期間，取締青少年無照駕駛400件，降低青少年無照駕駛導致交通事故52件。圖：警方提供

同時根據警方統計，桃園市今年至8月8日交通事故24小時內死亡人數84人，比去年同期減少19人，下降18.4%，減少死亡人數六都最多；全般交通事故受傷3萬2008人，較去年同期減少2754人，下降7.9%，降幅亦為六都最高。

警察局分析去年7至8月份事故易高發期間、時段及路段，提前規劃為期二個半月執行「強化交通安全大執法」。圖：警方提供

除此之外，為持續降低交通事故傷亡人數，警察局分析去年7至8月份事故易高發期間、時段及路段，提前規劃為期二個半月執行「強化交通安全大執法」，針對酒後駕車、超速、闖紅燈、車不讓人及行人違規等5項重大違規精準執法，於今年6月15日至迄8日，取締酒駕1048件、闖紅燈2萬218件、嚴重超速764件、車不暫停讓人3510件及行人違規2451件，共計取締2萬7991件，比起去年同期取締2萬5037件，增加2954件，增加11.80%。

交通警察大隊長李維振並表示，執行「強化交通安全大執法」期間，取締青少年無照駕駛400件，降低青少年無照駕駛導致交通事故52件，降低18.43%，並由交通局擇定易肇事路口，完成相對應之交通工程改善，以減少交通事故之發生，同時並呼籲青少年暑假期間，先取得駕照後，再騎乘機車或開車，除保障自己權益外，並能同時維護自己及他人之行車安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃警「強化交安大執法」成效出爐 這件事最多人違規

