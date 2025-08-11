倒車停在港區邊 男子開後車廂拿工具不慎墜港獲救
苗栗縣龍鳳漁港港區昨午驚傳有男子意外墜海，海巡署龍鳳安檢所獲報立即派遣人力投入救援，順利將落水男子救援上岸，經了解才發現男子因開後車廂拿工具時，失足不慎墜港，幸未受傷。
海巡單位指出，昨午3點左右接獲民眾通報在龍鳳漁港有人落水，龍鳳安檢所立即派遣人員攜帶救生救難裝備趕赴現場投入救援；海巡人員到場發現落水男子攀於港邊水泥護牆，立即拋下救生圈，並以拋繩袋將落海男子拉至浮動碼頭，順利將他救援上岸。
經查看該男子無明顯外傷且意識清楚，稍作休息後並無大礙；該男子向救援人員表示，當時倒車將休旅車停在港區邊，下車到車後方開後車廂撿拾工具，未注意腳下水泥護墩，導致重心不穩才不慎落海，感謝救難人員及時救援。
海巡署中部分署第三岸巡隊呼籲，若民眾於岸際及港區發現有危難、救生或救難等案件，可立即撥打118免費服務專線請求協助，海巡人員將於第一時間投入教援；另民眾如欲從事水域遊憩活動，建議下載「Go Ocean」海洋資訊平台App，瞭解各縣市海域狀況，以降低危安風險，確保遊憩安全。
