快訊

國道驚魂記 引擎蓋掀起砸碎擋風玻璃！駕駛憶驚險瞬間

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣昨天中午發生一起國道驚險事故，一名駕駛在行經國3斗六往古坑段時，在時速近120公里的狀況下，車子引擎蓋突然掀起來砸破擋風玻璃，當下駕駛眼前一片黑，所幸人完全沒有受傷，也沒有撞到其他人或護欄，他將影片PO在社群軟體，提醒駕駛要做好行前檢查。

該名駕駛發文表示，事故發生在雲林斗六往古坑263公里處，當時他高速時速110至120之間，開到一半，引擎蓋突然掀起來往後翻摔在風玻璃上，炸裂擋風玻璃，天窗也碎了。「謝謝媽祖，謝謝老天爺，人完全沒有受傷，也沒有撞到其他人或護欄。」

駕駛表示，他在事故前一天才去驗車，相信驗車的師傅一定有蓋好引擎蓋，如果沒蓋好的話，車機電腦應該會顯示，推測可能是引擎蓋鎖頭彈簧生鏽，遇到風大才勾不住，「學乖了，以後開車前都先壓一下引擎蓋」。

該則發文引起網友熱議，有網友分享自身經驗，曾行駛在國道上，為讓引擎散熱只稍微扣住引擎蓋，途中整個引擎蓋掀起，當下超抖的。

發文車主以自身經驗提醒所有駕駛，一定要做好行前檢查，包括五油、三水、輪胎、引擎蓋等一定要做好檢查，車速不要過快，若發生事故，切記不要急踩煞車，穩住車身，靠左中右後視鏡的視野慢慢停到避車道，希望大家行車平安。

雲林縣昨天中午發生一起國道驚險事故，一名駕駛在行經國3斗六往古坑段時，在時速近120公里的狀況下，車子引擎蓋突然掀起來砸破擋風玻璃，當下駕駛眼前一片黑，所幸人完全沒有受傷，也沒有撞到其他人或護欄。圖／翻攝自網路
雲林縣昨天中午發生一起國道驚險事故，一名駕駛在行經國3斗六往古坑段時，在時速近120公里的狀況下，車子引擎蓋突然掀起來砸破擋風玻璃，當下駕駛眼前一片黑，所幸人完全沒有受傷，也沒有撞到其他人或護欄。圖／翻攝自網路

古坑 車道 國道 擋風玻璃

