酒後藏水果刀騎車衝前女友家 警急攔逮恐怖家暴犯聲押獲准

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

家暴記錄的48歲楊男日前在永和與前女友發生爭吵，警到場時見雙方渾身酒味已無衝突便抄錄資料讓其離去。不料楊男竟騎車直衝女友住處，警緊急將他攔下驚見楊男包包內竟有1把尖刀，詢後依家暴防治法、妨害自由等罪嫌移送，檢方聲押獲准。

據了解，擔任廚師的48歲楊男與擔任卡拉OK工作人員的女友交往多年，但雙方分分合合，楊男還曾對女友施暴，女友去年申請保護令雙方就此分手。不料楊男不願分手竟持續騷擾甚至曾持刀砍傷女友，女友再次提告並申請保護令。

楊男本月2日上午7時許酒後至女友工作的卡拉OK店堵人，見女友攙扶喝醉的客人上計程車，楊男頓時醋勁大發持預藏的水果刀上前質問並爆發激烈爭吵。永和警方接獲民眾報案立即趕抵，楊男見警方到場趕緊將水果刀藏進包包內。警方到場時雙方已無衝突情況，經查雙方為前情侶關係，女子有法院核發的保護令，但女子否認楊男有騷擾或暴力行為，警方見雙方皆有醉意，抄錄資料後遂勸導各自返家。

警方為求慎重於是尾隨楊男，不料竟見楊男酒後騎機車往前女友住處方向行駛，警員立即追上將楊男攔下，楊男拒測當場被開出拒測罰單，但此時警方發現楊男放在隨身包包內的水果刀已刺穿包包露出，經調閱監視器發現楊男與前女友爭吵時曾拿出水果刀揮舞，認定楊男有違反保護令之行為，立即將他依違反保護令逮捕，詢後依家暴防治法、妨害自由等罪嫌移送新北地檢署，檢察官複訊後聲押獲准。警方並通報被害人轄區所及家防官提供必要之安全措施。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方在楊男包包內查獲水果刀立即將他逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方在楊男包包內查獲水果刀立即將他逮捕。記者黃子騰／翻攝

