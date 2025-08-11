聽新聞
影／北屯無號誌路口騎士撞轎車亡 肇事駕駛溜了…車主：車借人
台中市北屯區崇德六路、仁平街的無號誌路口，今天清晨7時許，發生轎車與機車碰撞的事故，六旬葉姓機車騎士無生命跡象送醫，傷重不治，碰撞轎車駕駛未留在現場，警方正鎖定查出涉案黃姓車主身分，黃辯稱「車借朋友」，警方將釐清當時涉案駕駛為何人，依過失致死等罪偵辦。
第五警分局在今日清晨7時19分接獲民眾報案，在北屯區崇德六路與仁平街口發生一起碰撞事故，經查是葉姓男子（67歲）騎機車沿崇德六路往西直行，與沿仁平街往南直行的休旅車碰撞，現場路口為無號誌路口。葉受傷送往中國醫藥大學附設醫院急救，仍宣告不治。
休旅車駕駛肇事後離開現場，身分與酒測情形待查證，警方已調閱現場監視器還原事故發生過程。
警方已查出涉案黃姓車主（36歲）身分，黃男辯稱，當時開車的另有其人，他是將該輛休旅車借人，警方正將黃帶回交通分隊，釐清黃男說法是否屬實，將依肇事逃逸、過失致死等罪偵辦。
警方呼籲，發生交通事故應立即報警並協助救護傷患，在現場安全位置靜候警方到場處理，若肇事後逃逸將觸犯刑責並加重其刑，請民眾務必注意交通安全，發生交通事故應立即報警處理。
