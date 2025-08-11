快訊

德語孤島／20年後恐現人才空洞 外語系能靠輔系自救？

美俄會談牽動台海安全！美議員：普亭若得利過頭 下個遭殃是台灣

民調／大勢已定？823大罷免投票意願 不同意居絕對上風

聽新聞
0:00 / 0:00

影／北屯無號誌路口騎士撞轎車亡 肇事駕駛溜了…車主：車借人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北屯區崇德六路、仁平街的無號誌路口，今天清晨7時許，發生轎車與機車碰撞的事故，六旬葉姓機車騎士無生命跡象送醫，傷重不治，碰撞轎車駕駛未留在現場，警方正鎖定查出涉案黃姓車主身分，黃辯稱「車借朋友」，警方將釐清當時涉案駕駛為何人，依過失致死等罪偵辦。

第五警分局在今日清晨7時19分接獲民眾報案，在北屯區崇德六路與仁平街口發生一起碰撞事故，經查是葉姓男子（67歲）騎機車沿崇德六路往西直行，與沿仁平街往南直行的休旅車碰撞，現場路口為無號誌路口。葉受傷送往中國醫藥大學附設醫院急救，仍宣告不治。

休旅車駕駛肇事後離開現場，身分與酒測情形待查證，警方已調閱現場監視器還原事故發生過程。

警方已查出涉案黃姓車主（36歲）身分，黃男辯稱，當時開車的另有其人，他是將該輛休旅車借人，警方正將黃帶回交通分隊，釐清黃男說法是否屬實，將依肇事逃逸、過失致死等罪偵辦。

警方呼籲，發生交通事故應立即報警並協助救護傷患，在現場安全位置靜候警方到場處理，若肇事後逃逸將觸犯刑責並加重其刑，請民眾務必注意交通安全，發生交通事故應立即報警處理。

台中市葉姓老翁今天騎機車行經北屯區無號誌路口時，與一輛休旅車發生碰撞，葉男傷重不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市葉姓老翁今天騎機車行經北屯區無號誌路口時，與一輛休旅車發生碰撞，葉男傷重不治。記者陳宏睿／翻攝

車主 肇逃 休旅車 交通事故 過失致死

延伸閱讀

台中驚傳死亡車禍！轎車衝撞行人「擋風玻璃碎裂」 7旬婦送醫搶救不治

北市南港轎車遭曳引車碰撞暴衝 連撞3車衝上人行道2人送醫

「所以有撞到了嗎？」！桃園保時捷業務員逆向超車言行失當 遭公司停職

40歲駕駛開進口休旅車迴轉擦撞分隔島撞碎石椅 網友：真硬！

相關新聞

影／北屯無號誌路口騎士撞轎車亡 肇事駕駛溜了…車主：車借人

台中市北屯區崇德六路、仁平街的無號誌路口，今天清晨7時許，發生轎車與機車碰撞的事故，六旬葉姓機車騎士無生命跡象送醫，傷重...

影／午夜驚魂！「鬼滅」看一半火災警報大作 疑誤觸威秀道歉賠償

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》電影席捲全台，花蓮新天堂樂園威秀影城昨天深夜場，有民眾鬼滅看到一半，突然火災警報大作，民眾...

高雄8旬赤腳婦開陌生人的家嚇壞主人 警到場一眼認出是她

高市83歲王姓老婦前天下午打赤腳在楠梓區清豐路，誤將他人住家當自己家開門，嚇壞住戶報警；警方到場一眼認出王婦是迷路常客，...

機車拋錨停路邊半年 他「收稅單才想起」找嘸車求助警

桃園市蘆竹區一名劉姓男子去年11月騎車行經大園區三民路二段時，機車突然拋錨，劉男當下將車暫時停放在路邊，打算之後再來取車...

廟內上廁所皮夾掉馬桶內 廟公拾金不昧不怕臭

台中市豐原區三豐路一間寺廟，廟公日前打掃廟內廁所時，在蹲式馬桶內發現一只被排泄物覆蓋的長夾，內含大量現金及多張證件。廟公...

環保公司鐵皮工寮起火燃燒波及3車 消防人員採證鑑識起火原因

基隆市七堵區堵南街1家環保公司的鐵皮工寮，今天凌晨起火燃燒，消防人員獲報前往滅火，無人傷亡，但停在在火場的3輛車受損。起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。