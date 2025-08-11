聽新聞
高雄8旬赤腳婦開陌生人的家嚇壞主人 警到場一眼認出是她
高市83歲王姓老婦前天下午打赤腳在楠梓區清豐路，誤將他人住家當自己家開門，嚇壞住戶報警；警方到場一眼認出王婦是迷路常客，半年來幾乎每月都迷路一次，王婦家就住在約750公尺處，二話不說將王婦帶返家，讓焦急找人的丈夫鬆一口氣。
楠梓警分局前天下8月9日2時許接獲民眾報案，指住家清豐路有名老婦人打著赤腳，一直試著開啟家中大門，行徑怪異。
警方到場發現是83歲王姓老婦人精神不濟，外出迷了路，誤將他人住家當作自家，其中一名員警認出王婦是住在離現場約750公尺的住家，因王婦近半年來，幾乎每月迷路一次，都被警方協助載返家。
警方二話不說將王婦送返家，王婦的丈夫原本焦急擔心妻子不見人影，見到妻子又坐警車回家，擔憂神情頓時放鬆不少，頻向警方致謝。
