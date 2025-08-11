快訊

高雄8旬赤腳婦開陌生人的家嚇壞主人 警到場一眼認出是她

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市83歲王姓老婦前天下午打赤腳在楠梓區清豐路，誤將他人住家當自己家開門，嚇壞住戶報警；警方到場一眼認出王婦是迷路常客，半年來幾乎每月都迷路一次，王婦家就住在約750公尺處，二話不說將王婦帶返家，讓焦急找人的丈夫鬆一口氣。

楠梓警分局前天下8月9日2時許接獲民眾報案，指住家清豐路有名老婦人打著赤腳，一直試著開啟家中大門，行徑怪異。

警方到場發現是83歲王姓老婦人精神不濟，外出迷了路，誤將他人住家當作自家，其中一名員警認出王婦是住在離現場約750公尺的住家，因王婦近半年來，幾乎每月迷路一次，都被警方協助載返家。

警方二話不說將王婦送返家，王婦的丈夫原本焦急擔心妻子不見人影，見到妻子又坐警車回家，擔憂神情頓時放鬆不少，頻向警方致謝。

高市83歲王姓老婦離家迷路，前天下午打赤腳在楠梓區清豐路誤將他人住家當自己家開門，嚇壞住戶報警，警方認出身分將她載返家。記者石秀華／翻攝
高市83歲王姓老婦離家迷路，前天下午打赤腳在楠梓區清豐路誤將他人住家當自己家開門，嚇壞住戶報警，警方認出身分將她載返家。記者石秀華／翻攝

老婦 妻子 丈夫 警車 住戶

