機車拋錨停路邊半年 他「收稅單才想起」找嘸車求助警

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市蘆竹區一名劉姓男子去年11月騎車行經大園區三民路二段時，機車突然拋錨，劉男當下將車暫時停放在路邊，打算之後再來取車，但劉男調去南部上班工作忙碌，直到半年後收到機車燃料稅單，才想起車還停在路邊，前往找車卻遍尋不著只好報警求助，警方在附近仔細搜尋，順利找到機車，讓劉男大讚警方的高效率。

大園分局表示，劉男昨下午3時許至三菓派出所報案，稱其機車停在三民路二段的一間超商前，卻怎麼找都找不到，員警請他詳細說明事發經過，沒想到劉男卻說是半年前騎車時，因車輛拋錨暫停在路邊，但他工作忙碌一直忘了來取車，直到最近收到稅單才想起這件事。

員警獲報後先以警政系統查詢，確認該車並未被報廢或違規拖吊，隨即依照劉男提供的地點前往搜尋，但因為車輛停放時間過久，加上周邊正在進行捷運工程，路況環境已有變化，員警在附近來回搜尋，總算在三民路二段595巷口找到這輛布滿灰塵的機車。

劉男接獲員警通知感到又驚又喜，直言本已不抱太大希望，沒想到員警如此積極認真，順利幫他找回遺失的機車，對於員警的工作能力表示敬佩不已，非常感謝警方的幫忙。

劉男去年11月騎車行經大園區三民路二段，機車拋錨暫停路邊，半年後收到稅單才想起，前往找車卻不見，警方獲報協助尋車。記者周嘉茹／翻攝
劉男去年11月騎車行經大園區三民路二段，機車拋錨暫停路邊，半年後收到稅單才想起，前往找車卻不見，警方獲報協助尋車。記者周嘉茹／翻攝
劉男去年11月騎車行經大園區三民路二段，機車拋錨暫停路邊，半年後收到稅單才想起，前往找車卻不見，警方獲報協助尋車。記者周嘉茹／翻攝
劉男去年11月騎車行經大園區三民路二段，機車拋錨暫停路邊，半年後收到稅單才想起，前往找車卻不見，警方獲報協助尋車。記者周嘉茹／翻攝

