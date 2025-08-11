影／午夜驚魂！「鬼滅」看一半火災警報大作 疑誤觸威秀道歉賠償

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》電影席捲全台，花蓮新天堂樂園威秀影城昨天深夜場，有民眾鬼滅看到一半，突然火災警報大作，民眾嚇得倉惶逃出，但現場工作人員未第一時間引導疏散。威秀影城表示，必須先確認狀況，後來查證疑似有人誤觸，已賠償電影券。

花蓮市賴先生昨晚與妻子到新天堂樂園威秀影場看「鬼滅之刃」的深夜場，他說，接近午夜12時，劇情正進入最高潮時，影廳內突然響起「火災火災，四樓，請盡速往緊急出口避難逃生」的廣播。

賴先生說，一開始有點半信半疑，但電影持續播放，也沒有工作人員進到影廳說明。後來警報聲不斷持續，高分貝已經蓋過電影，愈來愈擔心，他與妻子決定自行走出，看到一群人捧著爆米花和飲料在大廳，被工作人員要求暫時待著不要離開。

據了解，當時有3個廳播映，約一百多名民眾看電影，多是年輕人。火災警報響了約10分鐘後，一名經理出面向民眾鞠躬道歉，表示應該是警鈴遭到誤觸，必須由機電人員或消防局才能處理，短時間無法解除，請民眾疏散到一樓，給予一張票給兩張的兩倍電影票券作為補償。

「太扯了」有民眾說，看電影第一次遇到這種事，雖然工作人員態度良好，但是影廳就在四樓，聽到四樓起火真的很嚇人，現場工作人員沒有第一時間疏散，還好後來證實是誤觸，若真的發生火警怎麼辦？