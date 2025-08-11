快訊

德語孤島／20年後恐現人才空洞 外語系能靠輔系自救？

美俄會談牽動台海安全！美議員：普亭若得利過頭 下個遭殃是台灣

民調／大勢已定？823大罷免投票意願 不同意居絕對上風

聽新聞
0:00 / 0:00

影／午夜驚魂！「鬼滅」看一半火災警報大作 疑誤觸威秀道歉賠償

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》電影席捲全台，花蓮新天堂樂園威秀影城昨天深夜場，有民眾鬼滅看到一半，突然火災警報大作，民眾嚇得倉惶逃出，但現場工作人員未第一時間引導疏散。威秀影城表示，必須先確認狀況，後來查證疑似有人誤觸，已賠償電影券。

花蓮市賴先生昨晚與妻子到新天堂樂園威秀影場看「鬼滅之刃」的深夜場，他說，接近午夜12時，劇情正進入最高潮時，影廳內突然響起「火災火災，四樓，請盡速往緊急出口避難逃生」的廣播。

賴先生說，一開始有點半信半疑，但電影持續播放，也沒有工作人員進到影廳說明。後來警報聲不斷持續，高分貝已經蓋過電影，愈來愈擔心，他與妻子決定自行走出，看到一群人捧著爆米花和飲料在大廳，被工作人員要求暫時待著不要離開。

據了解，當時有3個廳播映，約一百多名民眾看電影，多是年輕人。火災警報響了約10分鐘後，一名經理出面向民眾鞠躬道歉，表示應該是警鈴遭到誤觸，必須由機電人員或消防局才能處理，短時間無法解除，請民眾疏散到一樓，給予一張票給兩張的兩倍電影票券作為補償。

「太扯了」有民眾說，看電影第一次遇到這種事，雖然工作人員態度良好，但是影廳就在四樓，聽到四樓起火真的很嚇人，現場工作人員沒有第一時間疏散，還好後來證實是誤觸，若真的發生火警怎麼辦？

花蓮縣消防局也派出兩輛消防車到場，清點現場人數，確認沒有起火也沒有人受困後，解除警報。

花蓮新天堂樂園威秀影城昨天深夜場突然響起火災警報，嚇壞觀影民眾。圖／民眾提供
花蓮新天堂樂園威秀影城昨天深夜場突然響起火災警報，嚇壞觀影民眾。圖／民眾提供
花蓮新天堂樂園威秀影城昨天深夜場突然響起火災警報，嚇壞觀影民眾，花蓮縣消防局人車也趕到。圖／民眾提供
花蓮新天堂樂園威秀影城昨天深夜場突然響起火災警報，嚇壞觀影民眾，花蓮縣消防局人車也趕到。圖／民眾提供
花蓮新天堂樂園威秀影城昨天深夜場突然響起火災警報，嚇壞觀影民眾，工作人員賠償電影票。圖／民眾提供
花蓮新天堂樂園威秀影城昨天深夜場突然響起火災警報，嚇壞觀影民眾，工作人員賠償電影票。圖／民眾提供
花蓮新天堂樂園威秀影城昨天深夜場突然響起火災警報，嚇壞觀影民眾。圖／民眾提供
花蓮新天堂樂園威秀影城昨天深夜場突然響起火災警報，嚇壞觀影民眾。圖／民眾提供

電影 警報 火災 花蓮 威秀影城 鬼滅之刃

延伸閱讀

桃消龜山分隊市場設攤宣導 強化民眾防災觀念

新竹民宅冷氣機遭小鳥築巢釀火災 未用卻通電成隱形炸彈

JK制服妹看「鬼滅」遭摸胸性騷 一路忍到電影結束…噁男辯稱不小心的

下班驚魂！男突上前索討百萬美元版權費 主播高文音險遭攻擊

相關新聞

影／北屯無號誌路口騎士撞轎車亡 肇事駕駛溜了…車主：車借人

台中市北屯區崇德六路、仁平街的無號誌路口，今天清晨7時許，發生轎車與機車碰撞的事故，六旬葉姓機車騎士無生命跡象送醫，傷重...

影／午夜驚魂！「鬼滅」看一半火災警報大作 疑誤觸威秀道歉賠償

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》電影席捲全台，花蓮新天堂樂園威秀影城昨天深夜場，有民眾鬼滅看到一半，突然火災警報大作，民眾...

高雄8旬赤腳婦開陌生人的家嚇壞主人 警到場一眼認出是她

高市83歲王姓老婦前天下午打赤腳在楠梓區清豐路，誤將他人住家當自己家開門，嚇壞住戶報警；警方到場一眼認出王婦是迷路常客，...

機車拋錨停路邊半年 他「收稅單才想起」找嘸車求助警

桃園市蘆竹區一名劉姓男子去年11月騎車行經大園區三民路二段時，機車突然拋錨，劉男當下將車暫時停放在路邊，打算之後再來取車...

廟內上廁所皮夾掉馬桶內 廟公拾金不昧不怕臭

台中市豐原區三豐路一間寺廟，廟公日前打掃廟內廁所時，在蹲式馬桶內發現一只被排泄物覆蓋的長夾，內含大量現金及多張證件。廟公...

環保公司鐵皮工寮起火燃燒波及3車 消防人員採證鑑識起火原因

基隆市七堵區堵南街1家環保公司的鐵皮工寮，今天凌晨起火燃燒，消防人員獲報前往滅火，無人傷亡，但停在在火場的3輛車受損。起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。