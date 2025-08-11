聽新聞
廟內上廁所皮夾掉馬桶內 廟公拾金不昧不怕臭
台中市豐原區三豐路一間寺廟，廟公日前打掃廟內廁所時，在蹲式馬桶內發現一只被排泄物覆蓋的長夾，內含大量現金及多張證件。廟公不畏髒汙，清洗送往就近派出所，警方受理後隨即展開尋人行動，成功在短時間內聯繫到失主，順利將皮夾物歸原主。
豐原警分局頂街派出所巡佐劉洸華8月3日下午4時，在所擔服值班勤務時，63歲李姓廟公報案，稱於清掃廟內蹲式馬桶時，發現排泄物中卡有異物，用夾子夾起後，竟是一只被汙物覆蓋的皮夾，經他仔細以清水沖洗後，立即送交警方處理。
員警戴上手套逐一清點皮夾內容物，確認內有新台幣3萬3千元、美金100元以及多張證件，依據證件上資訊聯繫到77歲張姓男子。
張男接獲通知後，立即自后里趕至派出所領回皮夾，他表示，當天中午曾至寺廟前小吃部用餐，飯後借用廟內廁所，未察覺皮夾遺落馬桶中，直到下午才發現皮夾遺失，正焦急萬分之際就接到員警拾得喜訊。
張男說，自己不久前才接受重大心臟手術，後天需回診，皮夾內的健保卡對他極為重要，對於警方迅速協助與廟方人員拾金不昧，表達深切感謝。
頂街派出所所長張竣凱呼籲，民眾應妥善保管貴重財物，置身在外，身上貴重物品都要提高警覺，以免發生憾事；同時亦提醒民眾，若拾得遺失物，應依民法規定盡速送交警察機關、場所管理單位，切勿占為己有，以免觸法。
