快訊

德語孤島／20年後恐現人才空洞 外語系能靠輔系自救？

美俄會談牽動台海安全！美議員：普亭若得利過頭 下個遭殃是台灣

民調／大勢已定？823大罷免投票意願 不同意居絕對上風

聽新聞
0:00 / 0:00

廟內上廁所皮夾掉馬桶內 廟公拾金不昧不怕臭

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原區三豐路一間寺廟，廟公日前打掃廟內廁所時，在蹲式馬桶內發現一只被排泄物覆蓋的長夾，內含大量現金及多張證件。廟公不畏髒汙，清洗送往就近派出所，警方受理後隨即展開尋人行動，成功在短時間內聯繫到失主，順利將皮夾物歸原主。

豐原警分局頂街派出所巡佐劉洸華8月3日下午4時，在所擔服值班勤務時，63歲李姓廟公報案，稱於清掃廟內蹲式馬桶時，發現排泄物中卡有異物，用夾子夾起後，竟是一只被汙物覆蓋的皮夾，經他仔細以清水沖洗後，立即送交警方處理。

員警戴上手套逐一清點皮夾內容物，確認內有新台幣3萬3千元、美金100元以及多張證件，依據證件上資訊聯繫到77歲張姓男子。

張男接獲通知後，立即自后里趕至派出所領回皮夾，他表示，當天中午曾至寺廟前小吃部用餐，飯後借用廟內廁所，未察覺皮夾遺落馬桶中，直到下午才發現皮夾遺失，正焦急萬分之際就接到員警拾得喜訊。

張男說，自己不久前才接受重大心臟手術，後天需回診，皮夾內的健保卡對他極為重要，對於警方迅速協助與廟方人員拾金不昧，表達深切感謝。

頂街派出所所長張竣凱呼籲，民眾應妥善保管貴重財物，置身在外，身上貴重物品都要提高警覺，以免發生憾事；同時亦提醒民眾，若拾得遺失物，應依民法規定盡速送交警察機關、場所管理單位，切勿占為己有，以免觸法。

廟公拾獲皮夾送到派出所。圖/警方提供
廟公拾獲皮夾送到派出所。圖/警方提供

馬桶 廁所 豐原

延伸閱讀

小便不每次沖水能省錢？專家破除神話：除了不衛生 反而損失更大

這三個家事不做也沒差！家政婦親授「減法家務秘訣」讓生活更輕鬆

水壺黏膩、有異味…細菌數量恐達馬桶4萬倍！專家揭正確清洗頻率

不良習慣會導致膀胱問題 醫師說尿尿1事你可能都不自覺做錯了

相關新聞

影／北屯無號誌路口騎士撞轎車亡 肇事駕駛溜了…車主：車借人

台中市北屯區崇德六路、仁平街的無號誌路口，今天清晨7時許，發生轎車與機車碰撞的事故，六旬葉姓機車騎士無生命跡象送醫，傷重...

影／午夜驚魂！「鬼滅」看一半火災警報大作 疑誤觸威秀道歉賠償

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》電影席捲全台，花蓮新天堂樂園威秀影城昨天深夜場，有民眾鬼滅看到一半，突然火災警報大作，民眾...

高雄8旬赤腳婦開陌生人的家嚇壞主人 警到場一眼認出是她

高市83歲王姓老婦前天下午打赤腳在楠梓區清豐路，誤將他人住家當自己家開門，嚇壞住戶報警；警方到場一眼認出王婦是迷路常客，...

機車拋錨停路邊半年 他「收稅單才想起」找嘸車求助警

桃園市蘆竹區一名劉姓男子去年11月騎車行經大園區三民路二段時，機車突然拋錨，劉男當下將車暫時停放在路邊，打算之後再來取車...

廟內上廁所皮夾掉馬桶內 廟公拾金不昧不怕臭

台中市豐原區三豐路一間寺廟，廟公日前打掃廟內廁所時，在蹲式馬桶內發現一只被排泄物覆蓋的長夾，內含大量現金及多張證件。廟公...

環保公司鐵皮工寮起火燃燒波及3車 消防人員採證鑑識起火原因

基隆市七堵區堵南街1家環保公司的鐵皮工寮，今天凌晨起火燃燒，消防人員獲報前往滅火，無人傷亡，但停在在火場的3輛車受損。起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。