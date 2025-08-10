阿嬤的假牙不見了 清潔隊垃圾堆中找 鄉長也到場關心

「為了阿嬤能吃飯，清潔隊加班破袋找假牙」彰化縣埔鹽鄉許文萍說，今天一早一名阿嬤急沖沖的向清潔隊求救，說她的假牙可能被丟進垃圾裡，由於假牙價值數萬元，清潔隊等近十人幫阿嬤找，雖後來有找到該戶垃圾，但假牙卻沒在裡面，公所也提醒大家丟垃圾要格外小心，千萬別把重要東西隨手丟了。

彰化縣各鄉鎮也發生多次民眾把藏在袋子裡的金子、現金被家人當垃圾丟掉，而來向清潔隊求助的案例，而今天來向埔鹽清潔隊求助的是一名阿嬤，阿嬤說，她記得有把假牙放在桌上，懷疑被家人誤當成垃圾丟進垃圾袋，被清潔隊運走。

鄉長許文萍說，阿嬤的假牙價值近十萬元，且阿嬤說難得那副假牙很密合好用，沒有那副假牙就不知怎麼吃飯了。

清潔隊只好派出6名隊員，加上村長和阿嬤家人一起出動把今天運走的一整車垃圾，一袋袋找，許文萍也到場關心，最後有找到該戶的垃圾袋，但破袋後卻沒發現假牙，只好請阿嬤和家人再回家找找。