獨／百斬車手獎金高雄8人抱走40萬 車手露餡運匠誘吃美食報警狠賺5萬

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄一名計程車司機載乘客聊天，聽到虛擬貨幣商等詐騙關鍵字，懷疑對方是車手，載去吃美食後暗中報警，輕鬆賺5萬元百斬車手獎金；圖為警方逮捕車手畫面。記者石秀華／翻攝
警政署4月實施「百斬計畫獎5萬」共計500萬專案結束，高雄有8人抱走計40萬獎金；其中一名計程車司機載乘客到目的地，聊天聽到虛擬貨幣商、派案及超商取款等關鍵字，懷疑對方是車手，將他載去吃魚湯、肉燥飯後暗中報警，輕鬆賺5萬元。

警政署百斬計畫獎5萬專案4月上路，民眾反應熱烈，一個半月500萬獎金被「搶空」，高雄有8人抱走共計40萬獎金，每人各獲得5萬元獎金；其中左營分局3件、三民二分局2件，另鼓山分局、湖內分局以及苓雅分局各1件。

獲得獎金的8人中有2人是計程車司機；其中一名計程車司機5月7日上午10時許，在台南載了20歲徐姓男子到阿蓮區某超商，途中司機看著年紀輕輕、穿西裝外套的徐男，好奇問徐「做什麼工作？」徐自稱是虛擬貨幣交易商，經常需要前往各地收取大筆現金。

曾助警方抓過3名通緝犯獲得7500元獎金的司機聽到和「詐騙」有關關鍵字，懷疑徐是車手，抵達超商時，由於離徐男公司派案領錢還有一段時間，於是建議載徐男去吃好料的再回超商，徐欣然同意。

司機載徐男去吃當地有名的肉燥飯和魚湯，趁徐大快朵頤時，以簡訊暗中報警，告知警方懷疑車上乘客是車手，稍後會到超商領錢。

阿蓮分駐所警方獲報趕赴中正路某超商，盤查剛下車的徐男，查獲面交收據3張、假冒投資專員識別證7張及人頭帳戶提款卡；徐男因協助警方逮獲車手，輕鬆賺到5萬元。

另名運匠5月16日在高鐵站載了一名年僅20歲的胡姓男子，胡男一上車就講手機，運匠聽到對方要胡男到苓雅區復興二路某超商等候指示和人面交，懷疑胡男是取款車手，等胡男一下車就報警。

苓雅分局警方獲報趕抵，逮獲剛從被害的唐姓女子面交100萬的胡男，後再追出唐女被假投資詐騙，先前已陸續面交500萬；後警方提報該名運將領百斬車手獎金獲准核發。

