聽新聞
0:00 / 0:00
台中驚傳死亡車禍！轎車衝撞行人「擋風玻璃碎裂」 7旬婦送醫搶救不治
台中市沙鹿區中清路今晚發生轎車撞死行人車禍，轎車擋風玻璃破裂，引擎蓋彈起，撞擊力道大，70歲婦人送醫急救不治，肇事原因由警方調查中。
清水警分局調查，今晚7時23分，在沙鹿區中清路7段，48歲黃姓男子駕駛轎車，沿中清路7段西往東方向直行，行人70歲何姓婦人由中清路7段357號前南往北方向穿越馬路，雙方於路口發生碰撞，造成何女頭部及四肢多處撞擊傷，送往梧棲童綜合醫院搶救後仍傷重不治，駕駛經酒測後無酒駕，本案將依規定製作相關資料，移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任。
警方呼籲用路人，行經路口時應減速慢行、提高警覺，注意周遭車況與行人安全，以確保自身及其他用路人安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言