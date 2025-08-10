快訊

阿嬤的假牙不見了 清潔隊垃圾堆中找 鄉長也到場關心

因購買俄國石油....考慮對陸課徵關稅？范思曝川普「真實想法」

台中驚傳死亡車禍…轎車衝撞行人「擋風玻璃碎裂」 7旬婦不治

台中驚傳死亡車禍！轎車衝撞行人「擋風玻璃碎裂」 7旬婦送醫搶救不治

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市沙鹿區中清路今晚發生轎車撞死行人車禍，轎車擋風玻璃破裂，引擎蓋彈起，撞擊力道大，70歲婦人送醫急救不治，肇事原因由警方調查中。

清水警分局調查，今晚7時23分，在沙鹿區中清路7段，48歲黃姓男子駕駛轎車，沿中清路7段西往東方向直行，行人70歲何姓婦人由中清路7段357號前南往北方向穿越馬路，雙方於路口發生碰撞，造成何女頭部及四肢多處撞擊傷，送往梧棲童綜合醫院搶救後仍傷重不治，駕駛經酒測後無酒駕，本案將依規定製作相關資料，移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任。

警方呼籲用路人，行經路口時應減速慢行、提高警覺，注意周遭車況與行人安全，以確保自身及其他用路人安全。

台中市沙鹿區中清路今晚發生死亡車禍，轎車撞死行人。圖／警方提供
