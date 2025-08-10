台北車站附近驚見家暴！男當街施暴拖行妻子 民眾急攔阻蒐證報警

快訊

中央社／ 台北10日電

民眾目擊台北車站附近今天下午發生家暴案，1名男子當街拖行妻子，多名民眾勸阻蒐證並報警。警方表示，已通報北市家防中心協助女子聲請保護令，並依社維法究辦涉案男子。

有民眾傍晚在社群平台Threads發文表示，今天下午3時許在北車附近公車站目睹家暴案，稱1名男子持雨傘施暴、吼叫，並沿路拖行妻子，數名路人見狀勸導都沒用，除協助錄影蒐證，也趕忙報警。

轄區警方晚間表示，下午3時許獲報北車公車站牌附近疑有家暴案，立即派員到場處理。

經調查了解，本案夫妻疑因稍早工作發生糾紛，男子心生不滿而沿路拖行妻子；警方到場立即將雙方區隔，後續也通報北市家防中心協助女子申請安置作業及保護令，並製作脆弱家庭通報。

由於雙方均暫不提出刑事告訴，警方表示，針對男子家暴行為部分，將依違反社會秩序維護法第87條「加暴行於人者」規定追究責任，依規定可處新台幣1萬8000元以下罰鍰。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

民眾目擊台北車站附近今天下午發生家暴案，1名男子當街拖行妻子，多名民眾勸阻蒐證並報警。示意圖／AI生成
民眾目擊台北車站附近今天下午發生家暴案，1名男子當街拖行妻子，多名民眾勸阻蒐證並報警。示意圖／AI生成

家暴 妻子 Threads 保護令 台北車站

