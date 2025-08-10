屏東台1線一度塞車…汽車自撞護欄「四輪朝天」 一家3口自行脫困

屏東縣枋寮鄉台一線枋寮段，枋寮鄉中正大路上今天晚間6時許發生一起自撞車禍，40歲蕭姓男子開車載妻子與9歲的兒子，不明原因突然自撞護欄，車子當場四輪朝天，剛好警方在附近執勤交通崗，看到後隨即過去幫忙並報案，車上一家3口自行脫困，意識清楚，肢體擦傷，送醫治療。

自撞護欄車禍發生時，剛好遇假日北返車潮，現場一度造成交通壅塞，自撞車禍在晚間7時許排除。據了解，40歲蕭姓男子開車，太太坐在副駕駛座，兒子9歲男童則在後座，因不明原因自撞護欄後，汽車四輪朝天，車上一家三口自行脫困。駕駛蕭男酒測值為零。