快訊

2小時下破130毫米…南投暴雨淹路成「黃河」 居民無奈

楊柳估明晨轉中颱！最新路徑曝光 周三四靠台、這天「影響最劇烈」

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東台1線一度塞車…汽車自撞護欄「四輪朝天」 一家3口自行脫困

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣枋寮鄉台一線枋寮段，枋寮鄉中正大路上今天晚間6時許發生一起自撞車禍，40歲蕭姓男子開車載妻子與9歲的兒子，不明原因突然自撞護欄，車子當場四輪朝天，剛好警方在附近執勤交通崗，看到後隨即過去幫忙並報案，車上一家3口自行脫困，意識清楚，肢體擦傷，送醫治療。

自撞護欄車禍發生時，剛好遇假日北返車潮，現場一度造成交通壅塞，自撞車禍在晚間7時許排除。據了解，40歲蕭姓男子開車，太太坐在副駕駛座，兒子9歲男童則在後座，因不明原因自撞護欄後，汽車四輪朝天，車上一家三口自行脫困。駕駛蕭男酒測值為零。

枋寮警方剛好在附近有交通崗，發現自撞車禍後，隨即到場處理並趕緊打119報案，詳細車禍肇事原因待釐清。

屏東縣枋寮鄉台一線枋寮段，枋寮鄉中正大路上今晚間6時許發生自撞車禍，40歲蕭姓男子開車載妻子與9歲的兒子，不明原因突然自撞護欄，車子當場四輪朝天。記者劉星君／翻攝
屏東縣枋寮鄉台一線枋寮段，枋寮鄉中正大路上今晚間6時許發生自撞車禍，40歲蕭姓男子開車載妻子與9歲的兒子，不明原因突然自撞護欄，車子當場四輪朝天。記者劉星君／翻攝
屏東縣枋寮鄉台一線枋寮段，枋寮鄉中正大路上今晚間6時許發生自撞車禍，40歲蕭姓男子開車載妻子與9歲的兒子，不明原因突然自撞護欄，車子當場四輪朝天。記者劉星君／翻攝
屏東縣枋寮鄉台一線枋寮段，枋寮鄉中正大路上今晚間6時許發生自撞車禍，40歲蕭姓男子開車載妻子與9歲的兒子，不明原因突然自撞護欄，車子當場四輪朝天。記者劉星君／翻攝

自撞 車禍 屏東縣

延伸閱讀

影／畫面曝光！新竹男持雙刀劫走救護車 國道逆向狂飆遭逮

獨／新竹男持刀劫救護車 國道狂飆撞護欄勇警制伏送醫

影／國三台南柳營交流道貨車撞護欄一輕傷一無生命跡象

屏東夏日狂歡祭逾65萬人次 父親節加碼送1000隻台糖冰棒

相關新聞

凌晨搭車返家遭撞！新北少女拋飛車外亡 家屬圍毆運將火爆場面曝光

新北市17歲朱姓少女今天凌晨搭乘計程車返家時，因吳姓運將未依燈號左轉，遭對向莊男駕駛賓士車攔腰撞上，巨大的撞擊力導致朱女...

台中奧客大鬧超商！無辜店員遭啤酒「噴滿臉」 全家怒發聲明：絕不容忍

台中一間全家便利商店近日發生離譜事件，引發網友憤慨。根據Threads上流出的監視器畫面顯示，一名白衣馬尾女子購買紅酒時...

新北飛鏢少女遭撞慘死 家屬痛罵計程車司機要求下跪

新北市17歲朱姓少女凌晨1時許搭乘吳男駕駛的計程車欲返家時，吳男疑因未等左轉燈號亮起就左轉，遭直行的莊男駕駛的賓士車撞上...

國道1北上車道「5車連環撞」釀回堵2公里 一人受輕傷送醫

國道1號雲林段今天下午3時許發生追撞事故。5輛小客車行經北向246K處時，因不明原因發生追撞，導致內車道嚴重阻塞，後方車...

新北少女苦練飛鏢 凌晨搭車返家遇死劫！父痛哭癱坐殯儀館

新北市17歲朱姓少女今天凌晨練習飛鏢結束後搭計程車準備返家，不料計程車左轉時遭對向直行的賓士車撞上，朱女噴出當場死亡。檢...

火勢猛烈…彰化「阿三肉圓」油鍋突起火 嚇壞顧客幸無傷

彰化知名肉圓店阿三肉圓今日下午傳出火警，有民眾目擊油鍋起火並拍攝影片分享到臉書社群，因鍋爐火勢猛烈，引起網友關注。彰化消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。