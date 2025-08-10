快訊

不是因為父親節！童玩節倒數引爆國5塞車3小時 宜蘭夜市人潮「多到可怕」

凌晨搭車返家遭撞！新北少女拋飛車外亡 家屬圍毆運將火爆場面曝光

小琉球搭船實名制識破可疑乘客 揪出通緝犯

中央社／ 屏東縣10日電

往返小琉球交通船4日正式實施實名制，今天客船業者核對身分時，一乘客形跡可疑，海巡人員確認後，發現此名乘客因竊盜罪遭通緝，立即逮捕、詢後隨案解送高雄地檢署。

海巡署南部分署第五岸巡隊發布新聞稿表示，今天上午11時許，鹽埔安檢所勤務人員執行往小琉球客船旅客清點時，客船業者通報，工作人員進行實名制身分核對時，發覺一乘客形跡可疑。

第五岸巡隊表示，海巡人員立即實施身分查核，竟發現年約20歲李姓男子因竊盜罪，今年7月29日遭台中地方檢察署發布通緝在案，隨即由安檢人員將李男逮捕，完成偵訊筆錄製作後，隨案解送至高雄地方檢察署。

交通部航港局「客船管理規則」增修訂「搭船實名制規範」通過後，各家航運公司須落實登船乘客身分核對工作，東琉線客船今年7月1日試行，8月4日正式實施，搭船須出示個人有效證件，如身分證、健保卡等。

通緝 竊盜 小琉球 海巡署 實名制

延伸閱讀

小琉球旅遊因行車糾紛 潛店民宿老闆逼大學生下跪 事後道歉了

影／小琉球玩SUP海流將12人帶至外海 安檢所守望發現異狀急救援

小琉球行車糾紛！男當眾賞巴掌、亮刀恐嚇 要求2遊客下跪道歉

影／13名年輕人相約小琉球民宿開毒趴被逮 警乘風破浪跨海辦案

相關新聞

凌晨搭車返家遭撞！新北少女拋飛車外亡 家屬圍毆運將火爆場面曝光

新北市17歲朱姓少女今天凌晨搭乘計程車返家時，因吳姓運將未依燈號左轉，遭對向莊男駕駛賓士車攔腰撞上，巨大的撞擊力導致朱女...

台中奧客大鬧超商！無辜店員遭啤酒「噴滿臉」 全家怒發聲明：絕不容忍

台中一間全家便利商店近日發生離譜事件，引發網友憤慨。根據Threads上流出的監視器畫面顯示，一名白衣馬尾女子購買紅酒時...

新北飛鏢少女遭撞慘死 家屬痛罵計程車司機要求下跪

新北市17歲朱姓少女凌晨1時許搭乘吳男駕駛的計程車欲返家時，吳男疑因未等左轉燈號亮起就左轉，遭直行的莊男駕駛的賓士車撞上...

國道1北上車道「5車連環撞」釀回堵2公里 一人受輕傷送醫

國道1號雲林段今天下午3時許發生追撞事故。5輛小客車行經北向246K處時，因不明原因發生追撞，導致內車道嚴重阻塞，後方車...

新北少女苦練飛鏢 凌晨搭車返家遇死劫！父痛哭癱坐殯儀館

新北市17歲朱姓少女今天凌晨練習飛鏢結束後搭計程車準備返家，不料計程車左轉時遭對向直行的賓士車撞上，朱女噴出當場死亡。檢...

火勢猛烈…彰化「阿三肉圓」油鍋突起火 嚇壞顧客幸無傷

彰化知名肉圓店阿三肉圓今日下午傳出火警，有民眾目擊油鍋起火並拍攝影片分享到臉書社群，因鍋爐火勢猛烈，引起網友關注。彰化消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。