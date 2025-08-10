小琉球搭船實名制識破可疑乘客 揪出通緝犯

往返小琉球交通船4日正式實施實名制，今天客船業者核對身分時，一乘客形跡可疑，海巡人員確認後，發現此名乘客因竊盜罪遭通緝，立即逮捕、詢後隨案解送高雄地檢署。

海巡署南部分署第五岸巡隊發布新聞稿表示，今天上午11時許，鹽埔安檢所勤務人員執行往小琉球客船旅客清點時，客船業者通報，工作人員進行實名制身分核對時，發覺一乘客形跡可疑。

第五岸巡隊表示，海巡人員立即實施身分查核，竟發現年約20歲李姓男子因竊盜罪，今年7月29日遭台中地方檢察署發布通緝在案，隨即由安檢人員將李男逮捕，完成偵訊筆錄製作後，隨案解送至高雄地方檢察署。

交通部航港局「客船管理規則」增修訂「搭船實名制規範」通過後，各家航運公司須落實登船乘客身分核對工作，東琉線客船今年7月1日試行，8月4日正式實施，搭船須出示個人有效證件，如身分證、健保卡等。