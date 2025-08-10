凌晨搭車返家遭撞！新北少女拋飛車外亡 家屬圍毆運將火爆場面曝光

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市17歲朱姓少女今天凌晨搭乘計程車返家時，因吳姓運將未依燈號左轉，遭對向莊男駕駛賓士車攔腰撞上，巨大的撞擊力導致朱女噴飛車外當場死亡。吳姓駕駛至殯儀館配合相驗時遭家屬痛罵要求下跪，還被10餘名家屬圍住痛毆，場面十分火爆。

今天下午檢察官會同法醫至新北市立殯儀館相驗朱姓少女遺體，朱女父親痛哭失聲癱坐在椅子上，場面十分悲痛。而載朱女違規左轉導致這起死亡車禍的吳姓運將、撞上計程車的賓士車駕駛莊男都一同到殯儀館接受檢察官訊問。吳男被驗出0.19毫克的酒測值，雖吳男供稱是噴支氣管擴張劑導致，但朱女家屬無法接受，見吳男到場時痛罵吳男為何喝酒，還要吳男下跪進相驗室，吳男則雙手合十並下跪不斷道歉。

相驗結束後20多名朱女家屬仍忍不住怒火，團團圍住準備離開的吳姓運將，不斷用三字經飆罵並詢問「為何違規」，隨後多人一擁而上痛毆吳男，場面一度失控十分火爆，最後在警方制止下吳男才坐上警車，但又有家屬衝上前拍打警車，警方快打部隊及時到場才化解這起衝突。

撞上計程車的賓士車駕駛莊男，相驗結束後在多名友人陪同下撐起黑傘遮住面容準備離開，死者朱女家屬此時又上前怒嗆：「都不用煞車嗎？」莊男友人冷回「不要再造成糾紛」後，死者家屬悻悻然離去。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

多名家屬一擁而上痛毆吳男。記者黃子騰／攝影
死者朱女家屬及友人在相驗結束後衝上前欲毆打吳男。記者黃子騰／攝影
被撞的多元計程車右後車門明顯凹陷，坐在後座的朱女噴飛車外慘死。記者黃子騰／翻攝
警方到場控制衝突。記者黃子騰／攝影
