新北飛鏢少女遭撞慘死 家屬痛罵計程車司機要求下跪

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市17歲朱姓少女凌晨1時許搭乘吳男駕駛的計程車欲返家時，吳男疑因未等左轉燈號亮起就左轉，遭直行的莊男駕駛的賓士車撞上，朱女噴飛車外當場死亡。檢警今天下午相驗時，死者家屬見到計程車吳姓司機時破口大罵要求下跪，場面一度火爆。肇責歸屬仍待檢警釐清。

據了解，不幸遭撞死的朱姓少女，對飛鏢運動十分有天賦，就讀國中、高中時也代表學校參加過多場飛鏢競賽，成績十分優異。朱女時常利用時間至飛鏢店練習技巧，有時間就會努力練習飛鏢，並與父親相約一起射飛鏢，父女感情十分深厚。

朱姓少女昨晚前往頂溪捷運站旁1間飛鏢店練習，今天凌晨1時許結束後搭乘多元化計程車準備返家，不料吳姓計程車司機沿中和區環河西路行駛月左轉光環路時，疑因未等左轉燈亮起就直接左轉，對向55歲莊男駕駛賓士車行經見狀煞車不及，攔腰猛撞計程車右後車身，巨大的撞擊力導致坐在後座的朱姓少女噴飛車外頭部重創當場死亡。

檢警今天下午相驗朱姓少女遺體，朱女父親到場時難過的癱坐在相驗室內不斷拭淚，而肇事的吳姓、莊姓駕駛抵達殯儀館等待檢察官訊問時，家屬氣憤的衝上去喝罵要求吳姓駕駛下跪進相驗室，吳男則當場下跪雙手合十祈求家屬原諒，車禍確切肇責歸屬仍待檢警調查釐清。

計程車吳姓司機在家屬的怒罵下聲中下跪。記者黃子騰／攝影

