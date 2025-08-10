新北飛鏢少女遭撞慘死 家屬痛罵計程車司機要求下跪

新北市17歲朱姓少女凌晨1時許搭乘吳男駕駛的計程車欲返家時，吳男疑因未等左轉燈號亮起就左轉，遭直行的莊男駕駛的賓士車撞上，朱女噴飛車外當場死亡。檢警今天下午相驗時，死者家屬見到計程車吳姓司機時破口大罵要求下跪，場面一度火爆。肇責歸屬仍待檢警釐清。

據了解，不幸遭撞死的朱姓少女，對飛鏢運動十分有天賦，就讀國中、高中時也代表學校參加過多場飛鏢競賽，成績十分優異。朱女時常利用時間至飛鏢店練習技巧，有時間就會努力練習飛鏢，並與父親相約一起射飛鏢，父女感情十分深厚。

朱姓少女昨晚前往頂溪捷運站旁1間飛鏢店練習，今天凌晨1時許結束後搭乘多元化計程車準備返家，不料吳姓計程車司機沿中和區環河西路行駛月左轉光環路時，疑因未等左轉燈亮起就直接左轉，對向55歲莊男駕駛賓士車行經見狀煞車不及，攔腰猛撞計程車右後車身，巨大的撞擊力導致坐在後座的朱姓少女噴飛車外頭部重創當場死亡。