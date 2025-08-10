不捨員工遭攻擊！全家聲明「零容忍」上萬網友讚爆：絕對要提告

台中一間全家便利商店近日發生離譜事件，引發網友憤慨。根據Threads上流出的監視器畫面顯示，一名白衣馬尾女子購買紅酒時，先將硬幣與紙鈔直接拋丟在收銀台上給店員，結帳過程中動作粗魯、不耐煩，最後還以命令口氣要求店員將酒裝袋。沒想到下一秒，她竟在櫃檯將紅酒瓶砸碎，口中還說「不好意思，砸碎了！」鬧事過程並未就此結束，趁著店員清理時，女子又決定購買啤酒，並當場搖晃啤酒罐後打開朝店員頭部與臉部噴灑，行徑超惡劣。

影片曝光後，全網一片譴責，網友紛紛表示「看了真的好生氣，好心疼店員」、「支持提告」，也有人佩服店員冷靜的情緒控管，甚至想挖角聘用；更有律師公開喊話，願提供免費法律諮詢協助提告。

全家便利商店回應，事發後第一時間已報警，並全力配合警方依法追究責任，強調絕不容忍任何暴力或傷害行為，會確保員工安全與工作尊嚴。稍早，全家也於臉書官方粉絲團發布正式聲明，指出已為受害店員提供醫療、心理與法律支持，並持續關心其身心狀況，與家屬保持聯繫；監視器畫面已交警方作為證據，公司並未對店員翻拍影像有任何處分意圖。

聲明一出，網友對全家力挺員工的態度讚聲不斷，貼文一小時內就吸引萬人按讚，直呼「公司挺員工就是推爆」、「以後改去全家消費」，並一致呼籲「必須依法嚴懲，支持全家為員工提告到底」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康