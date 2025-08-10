快訊

羅明才將接立院副院長？藍委酸柯建銘助理：先顧好老闆出路

蕭亞軒暴瘦！健康狀況引擔憂 粉絲心疼「大腿比手臂還細」

聽新聞
0:00 / 0:00

不捨員工遭攻擊！全家聲明「零容忍」上萬網友讚爆：絕對要提告

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導

台中一間全家便利商店近日發生離譜事件，引發網友憤慨。根據Threads上流出的監視器畫面顯示，一名白衣馬尾女子購買紅酒時，先將硬幣與紙鈔直接拋丟在收銀台上給店員，結帳過程中動作粗魯、不耐煩，最後還以命令口氣要求店員將酒裝袋。沒想到下一秒，她竟在櫃檯將紅酒瓶砸碎，口中還說「不好意思，砸碎了！」鬧事過程並未就此結束，趁著店員清理時，女子又決定購買啤酒，並當場搖晃啤酒罐後打開朝店員頭部與臉部噴灑，行徑超惡劣。

影片曝光後，全網一片譴責，網友紛紛表示「看了真的好生氣，好心疼店員」、「支持提告」，也有人佩服店員冷靜的情緒控管，甚至想挖角聘用；更有律師公開喊話，願提供免費法律諮詢協助提告。

全家便利商店回應，事發後第一時間已報警，並全力配合警方依法追究責任，強調絕不容忍任何暴力或傷害行為，會確保員工安全與工作尊嚴。稍早，全家也於臉書官方粉絲團發布正式聲明，指出已為受害店員提供醫療、心理與法律支持，並持續關心其身心狀況，與家屬保持聯繫；監視器畫面已交警方作為證據，公司並未對店員翻拍影像有任何處分意圖。

聲明一出，網友對全家力挺員工的態度讚聲不斷，貼文一小時內就吸引萬人按讚，直呼「公司挺員工就是推爆」、「以後改去全家消費」，並一致呼籲「必須依法嚴懲，支持全家為員工提告到底」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全家便利商店於官方粉絲團發出正式聲明。圖／摘自全家便利商店官方粉絲團
全家便利商店於官方粉絲團發出正式聲明。圖／摘自全家便利商店官方粉絲團
台中一間全家超商發生離譜攻擊店員事件，白衣馬尾女不只在櫃檯敲碎紅酒瓶、還把啤酒往店員臉上噴灑。圖／摘自Threads
台中一間全家超商發生離譜攻擊店員事件，白衣馬尾女不只在櫃檯敲碎紅酒瓶、還把啤酒往店員臉上噴灑。圖／摘自Threads

店員 提告 紅酒 法律 生氣 櫃檯 工安 律師 監視器 便利商店

延伸閱讀

台中奧客大鬧超商！無辜店員遭啤酒「噴滿臉」 全家怒發聲明：絕不容忍

氣買紅酒沒裝袋…台中輕熟女超商砸酒瓶 碎片割傷店員糗大

一中商圈有小偷 口罩、手套潛入偷現金 警：掌握對象

桃園男停車「用這招」爽省千餘元 監視器全都錄GG了

相關新聞

凌晨搭車返家遭撞！新北少女拋飛車外亡 家屬圍毆運將火爆場面曝光

新北市17歲朱姓少女今天凌晨搭乘計程車返家時，因吳姓運將未依燈號左轉，遭對向莊男駕駛賓士車攔腰撞上，巨大的撞擊力導致朱女...

台中奧客大鬧超商！無辜店員遭啤酒「噴滿臉」 全家怒發聲明：絕不容忍

台中一間全家便利商店近日發生離譜事件，引發網友憤慨。根據Threads上流出的監視器畫面顯示，一名白衣馬尾女子購買紅酒時...

新北飛鏢少女遭撞慘死 家屬痛罵計程車司機要求下跪

新北市17歲朱姓少女凌晨1時許搭乘吳男駕駛的計程車欲返家時，吳男疑因未等左轉燈號亮起就左轉，遭直行的莊男駕駛的賓士車撞上...

國道1北上車道「5車連環撞」釀回堵2公里 一人受輕傷送醫

國道1號雲林段今天下午3時許發生追撞事故。5輛小客車行經北向246K處時，因不明原因發生追撞，導致內車道嚴重阻塞，後方車...

新北少女苦練飛鏢 凌晨搭車返家遇死劫！父痛哭癱坐殯儀館

新北市17歲朱姓少女今天凌晨練習飛鏢結束後搭計程車準備返家，不料計程車左轉時遭對向直行的賓士車撞上，朱女噴出當場死亡。檢...

火勢猛烈…彰化「阿三肉圓」油鍋突起火 嚇壞顧客幸無傷

彰化知名肉圓店阿三肉圓今日下午傳出火警，有民眾目擊油鍋起火並拍攝影片分享到臉書社群，因鍋爐火勢猛烈，引起網友關注。彰化消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。