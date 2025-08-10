新北少女苦練飛鏢 凌晨搭車返家遇死劫！父痛哭癱坐殯儀館

新北市17歲朱姓少女今天凌晨練習飛鏢結束後搭計程車準備返家，不料計程車左轉時遭對向直行的賓士車撞上，朱女噴出當場死亡。檢警下午進行相驗，朱女父親難過的不斷拭淚，確切死因及肇責歸屬仍待釐清。

據了解，不幸遭撞死的朱姓少女，對飛鏢運動十分有天賦，朱女在國中、高中時也代表學校參加過多場飛鏢競賽，成績十分優異。朱女時常利用時間至飛鏢店練習技巧，有時間就會努力練習飛鏢技巧，並與父親相約一起射飛鏢，父女感情十分深厚。

朱姓少女昨晚前往頂溪捷運站旁1間飛鏢店練習，今天凌晨1時許結束後達成多元化計程車準備返家，吳姓計程車司機沿中和區環河西路行駛月左轉光環路時，疑因未等左轉燈亮起就直接左轉，對向55歲莊男駕駛賓士車行經見狀煞車不及，攔腰猛撞計程車右後車身，巨大的撞擊力導致坐在後座的朱姓少女噴飛車外頭部重創當場死亡。