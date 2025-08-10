台中奧客大鬧超商！無辜店員遭啤酒「噴滿臉」 全家怒發聲明：絕不容忍

快訊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導

台中一間全家便利商店近日發生離譜事件，引發網友憤慨。根據Threads上流出的監視器畫面顯示，一名白衣馬尾女子購買紅酒時，先將硬幣與紙鈔直接拋丟在收銀台上給店員，結帳過程充滿不耐煩的肢體動作，最後並以命令口氣要求店員將酒裝袋。但下一秒，她竟在櫃檯將紅酒瓶砸碎，口中還說「不好意思，砸碎了！」

鬧事過程竟然還沒結束，趁著店員收拾的過程中，女子又決定購買啤酒，並當場朝店員頭部與臉部噴灑，行徑超惡劣。影片曝光後，引起全網輿論譴責。對此，全家便利商店表示，事件發生後已立即報警，並全力配合警方依法追究責任，強調絕不容忍任何暴力或傷害行為，將確保員工安全與工作尊嚴。

稍早，全家便利商店也正式發出聲明，表示「關於媒體報導，今日凌晨店員在服務過程中遭顧客攻擊之事件，我們與各位同感不捨，且非常感謝大家關心，以下為事件說明。

我們把店舖夥伴執勤時的人身與心理安全放在第一位，對任何暴力與傷害行為，絕不容忍。此事件第一時間已報警並配合警方依法追究責任，並已陸續提供夥伴醫療、心理及法律上的支持與協助，且持續關心夥伴身心狀況，並與其母親保持聯繫。

關於監視器畫面，皆已作為證據，提供警方作為日後調查證據。平日，則依公共場所通行規範且為保障場所內所有人員隱私，有相關調閱程序。此事件店員因心生恐懼而翻拍影像給母親，且警方基於調查需調閱影像，因此公司並無對人員有相關咎責意圖與行動。

最後，希望我們能一起讓社區便利商店，是彼此尊重、安全友善的地方。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中一間全家超商發生離譜攻擊店員事件，白衣馬尾女不只在櫃檯敲碎紅酒瓶、還把啤酒往店員臉上噴灑。圖／摘自Threads
台中一間全家超商發生離譜攻擊店員事件，白衣馬尾女不只在櫃檯敲碎紅酒瓶、還把啤酒往店員臉上噴灑。圖／摘自Threads
全家便利商店於官方粉絲團發出正式聲明。圖／摘自全家便利商店官方粉絲團
全家便利商店於官方粉絲團發出正式聲明。圖／摘自全家便利商店官方粉絲團

