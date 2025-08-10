不滿「肝炎變肝癌」！男子衝診間毆打醫師 台大：將追究法律責任

又發生醫療暴力事件，一名69歲洪姓男子因不滿B型肝炎持續治療7年仍不幸惡化為肝癌，8月6日上午在診間趁著叫號空檔，闖入診間揮拳攻擊醫師。台大醫院院長余忠仁表示，已經報警處裡，對於職場的不法侵害，絕不容忍任何型態的醫療暴力，院內已經啟動人員教育，包含心理輔導協助。

余忠仁指出，民眾不滿B型肝炎變成肝癌，顯示對於肝病治療後的長期預後認知不足，在相關知識上有些差距，所以無法接受醫師提供的訊息。未來會再加強對民眾的衛教資訊，即使規律服用抗病毒藥物，並不代表從此就沒事了；長期感染B型肝炎已導致肝硬化，藥物僅能降低部分罹癌風險。

「B型肝炎若進入慢性肝炎、肝硬化病程，對肝臟的影響是漸進且潛在，即使持續治療，仍有復發可能，肝臟已經轉變為可能癌變的溫床。這時才介入介入治療，已無法完全避免肝癌發生。」余忠仁以抽菸為例，抽菸會造成肺癌，戒菸還是有機會發生肺癌，及早戒菸只是降低可能發生肺癌的機會。

這起醫療暴力，余忠仁說，醫院會依循法律途徑，採取相關追訴權。同仁的保護措施，則提供心理輔導及法律諮詢，並加強安全措施以維護醫療環境。醫療暴力凸顯醫院的高暴力風險職場狀況，台大將會加強人才培育，尤其是改善留任制度，將會從薪資提升、工作環境等著手進行。