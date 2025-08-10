撿東西釀禍…特斯拉自撞雪山隧道壁 「輪框噴飛」車潮塞爆

趙姓男子今天駕駛特斯拉（Tesla）電動車，行經國道5號雪山隧道時自撞隧道壁，趙男稱為撿拾物品，不慎轉動方向盤而肇事，所幸無人受傷。

國道第九公路警察大隊上午11時30分接獲通報，指有輛白色特斯拉行經國5北向15.6公里雪山隧道時，自撞內側隧道壁肇事，勤務指揮中心立即派遣巡邏車前往處理。

警方上午11時45分抵達現場，經了解，肇事車上共有4人，沒有人員受傷，駕駛40歲趙男稱沒有開啟輔助駕駛，事發時為撿拾物品，不慎轉動方向盤因而肇事。