澎湖空地停車場起口角 他突「對空鳴槍」示威全被錄…年輕男落網

澎湖縣石泉里一處空地停車場今天上午9時40分傳疑似鳴槍聲響，附近民眾目擊一名年輕男子與人爭吵後，持疑似持槍械對空鳴槍，朝對方比畫後離去，幸未傷到人；警方獲報發現滋事男將車留在現場，以車追人，通知陳到案，查扣空氣手槍及BB彈盒。

馬公警分局指出，今天上午9時40分接獲報案，指稱在馬公市石泉里一處空地停車場，有一輛白色轎車的年輕駕駛與人爭吵，隨後男子舉起疑似槍枝對空鳴擊，附近民眾目擊以手機錄下影像並通報文澳派出所。

警方獲報趕抵現場，發現滋事男子已不見蹤影，但車仍留在現場，於是派人埋伏；後發現一名陳姓男子（22歲）靠近該車於是趨前盤查，查出開槍者是另名20歲的陳姓男子，當時陳男是持BB槍開槍。