80歲像50歲！美國「超級老人」研究 曝光長壽記憶力的秘密

2年條款生效！白營7立委明年離任 黃國昌曝「未來規劃」：更重要戰鬥位置

中職／妹妹債主喊還錢 岳東華、岳少華、岳政華發聲明

澎湖空地停車場起口角 他突「對空鳴槍」示威全被錄…年輕男落網

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

澎湖縣石泉里一處空地停車場今天上午9時40分傳疑似鳴槍聲響，附近民眾目擊一名年輕男子與人爭吵後，持疑似持槍械對空鳴槍，朝對方比畫後離去，幸未傷到人；警方獲報發現滋事男將車留在現場，以車追人，通知陳到案，查扣空氣手槍及BB彈盒。

馬公警分局指出，今天上午9時40分接獲報案，指稱在馬公市石泉里一處空地停車場，有一輛白色轎車的年輕駕駛與人爭吵，隨後男子舉起疑似槍枝對空鳴擊，附近民眾目擊以手機錄下影像並通報文澳派出所。

警方獲報趕抵現場，發現滋事男子已不見蹤影，但車仍留在現場，於是派人埋伏；後發現一名陳姓男子（22歲）靠近該車於是趨前盤查，查出開槍者是另名20歲的陳姓男子，當時陳男是持BB槍開槍。

警方以車追人，通知陳男到案，陳聲稱因和人在停車場互看不順眼，才拿出BB槍射擊，並自行交付空氣手槍一支、彈夾一個及塑膠BB彈一盒等物；警詢後，依違反社會秩序維護法送辦。

澎湖陳姓男子在停車場持BB槍射擊，被警方通知到案，交出空氣手槍一支、彈夾一個及塑膠BB彈一盒等物。記者石秀華／翻攝
澎湖陳姓男子在停車場持BB槍射擊，被警方通知到案，交出空氣手槍一支、彈夾一個及塑膠BB彈一盒等物。記者石秀華／翻攝
澎湖陳姓男子在停車場持BB槍射擊，被警方通知到案，交出空氣手槍一支、彈夾一個及塑膠BB彈一盒等物。記者石秀華／翻攝
澎湖陳姓男子在停車場持BB槍射擊，被警方通知到案，交出空氣手槍一支、彈夾一個及塑膠BB彈一盒等物。記者石秀華／翻攝

馬公 停車場 澎湖縣

澎湖空地停車場起口角 他突「對空鳴槍」示威全被錄…年輕男落網

澎湖縣石泉里一處空地停車場今天上午9時40分傳疑似鳴槍聲響，附近民眾目擊一名年輕男子與人爭吵後，持疑似持槍械對空鳴槍，朝...

