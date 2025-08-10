聽新聞
0:00 / 0:00
澎湖空地停車場起口角 他突「對空鳴槍」示威全被錄…年輕男落網
澎湖縣石泉里一處空地停車場今天上午9時40分傳疑似鳴槍聲響，附近民眾目擊一名年輕男子與人爭吵後，持疑似持槍械對空鳴槍，朝對方比畫後離去，幸未傷到人；警方獲報發現滋事男將車留在現場，以車追人，通知陳到案，查扣空氣手槍及BB彈盒。
馬公警分局指出，今天上午9時40分接獲報案，指稱在馬公市石泉里一處空地停車場，有一輛白色轎車的年輕駕駛與人爭吵，隨後男子舉起疑似槍枝對空鳴擊，附近民眾目擊以手機錄下影像並通報文澳派出所。
警方獲報趕抵現場，發現滋事男子已不見蹤影，但車仍留在現場，於是派人埋伏；後發現一名陳姓男子（22歲）靠近該車於是趨前盤查，查出開槍者是另名20歲的陳姓男子，當時陳男是持BB槍開槍。
警方以車追人，通知陳男到案，陳聲稱因和人在停車場互看不順眼，才拿出BB槍射擊，並自行交付空氣手槍一支、彈夾一個及塑膠BB彈一盒等物；警詢後，依違反社會秩序維護法送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言