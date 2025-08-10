火勢猛烈…彰化「阿三肉圓」油鍋突起火 嚇壞顧客幸無傷

彰化知名肉圓店阿三肉圓今日下午傳出火警，有民眾目擊油鍋起火並拍攝影片分享到臉書社群，因鍋爐火勢猛烈，引起網友關注。彰化消防局表示，下午1點多接獲火警通報，但消防人員抵達時，店家已自行成功撲滅火勢，並無人員受傷。

彰化消防局說，火災疑因油鍋旁油漬溫度過高，引燃鍋爐起火。火勢雖一度引起警覺，但店家及時控制火勢，避免災情擴大。店員表示，火警事件未造成重大影響，經整理後店家即恢復正常營業。

當時目擊民眾指出，因「發爐」有內用民眾到一半就被引導到門外，排隊消費者眼睜睜看著，只能說「看得到卻吃不到」。