成大醫師腳踏車裝Air tag追蹤器 竊賊深夜偷車隔天當場人贓俱獲
62歲賴姓男子深夜竊取成功大學劉姓醫師的腳踏車，所幸劉早已在車上安裝Air tag衛星定位追蹤器，等隔天發現腳踏車不見，循追蹤器的訊號，將騎著腳踏車的賴攔下，報警逮人；台南地院審理時，賴承認犯行，與被害人達成和解，依竊盜罪判處拘役30天、緩刑2年。
判決書引用台南地檢署起訴書指出，賴姓男子今年2月21日晚間9時許，在台南市東區國立成功大學學舍旁，竊取劉姓醫師停放於巷內的美麗達牌黃色腳踏車1輛，並騎著腳踏車離去；劉在隔天上午11時許發現腳踏車遭竊，立即查看裝在車上的Air tag定位追蹤器。
劉姓醫師確認追蹤器顯示的位置在附近的育樂街，趕往尋找，當場將騎著腳踏車的賴姓男子攔下，並報警處理；賴試圖逃跑，仍被趕到的員警逮捕，依法送辦，檢察官依竊盜罪將賴提起公訴，聲請簡易判決處刑。
法院審理時，賴承認犯行，法官審酌賴有竊盜前科，仍不思警惕，欠缺對於他人財產權及法律秩序之尊重，行為實有不當；考量賴表示悔意，並與被害人和解徵得諒解，經此偵審程序及刑之宣告後，當知警惕，信無再犯之虞，依竊盜罪判處拘役30天，宣告緩刑2年。
