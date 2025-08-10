快訊

80歲像50歲！美國「超級老人」研究 曝光長壽記憶力的秘密

2年條款生效！白營7立委明年離任 黃國昌曝「未來規劃」：更重要戰鬥位置

中職／妹妹債主喊還錢 岳東華、岳少華、岳政華發聲明

成大醫師腳踏車裝Air tag追蹤器 竊賊深夜偷車隔天當場人贓俱獲

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

62歲賴姓男子深夜竊取成功大學劉姓醫師的腳踏車，所幸劉早已在車上安裝Air tag衛星定位追蹤器，等隔天發現腳踏車不見，循追蹤器的訊號，將騎著腳踏車的賴攔下，報警逮人；台南地院審理時，賴承認犯行，與被害人達成和解，依竊盜罪判處拘役30天、緩刑2年。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，賴姓男子今年2月21日晚間9時許，在台南市東區國立成功大學學舍旁，竊取劉姓醫師停放於巷內的美麗達牌黃色腳踏車1輛，並騎著腳踏車離去；劉在隔天上午11時許發現腳踏車遭竊，立即查看裝在車上的Air tag定位追蹤器。

劉姓醫師確認追蹤器顯示的位置在附近的育樂街，趕往尋找，當場將騎著腳踏車的賴姓男子攔下，並報警處理；賴試圖逃跑，仍被趕到的員警逮捕，依法送辦，檢察官依竊盜罪將賴提起公訴，聲請簡易判決處刑。

法院審理時，賴承認犯行，法官審酌賴有竊盜前科，仍不思警惕，欠缺對於他人財產權及法律秩序之尊重，行為實有不當；考量賴表示悔意，並與被害人和解徵得諒解，經此偵審程序及刑之宣告後，當知警惕，信無再犯之虞，依竊盜罪判處拘役30天，宣告緩刑2年。

62歲賴姓男子深夜竊取成功大學劉姓醫師的腳踏車，所幸劉早已在車上裝上Air tag衛星定位追蹤器，迅速自行逮人。本報資料照片
62歲賴姓男子深夜竊取成功大學劉姓醫師的腳踏車，所幸劉早已在車上裝上Air tag衛星定位追蹤器，迅速自行逮人。本報資料照片

成大醫師腳踏車裝Air tag追蹤器 竊賊深夜偷車隔天當場人贓俱獲

62歲賴姓男子深夜竊取成功大學劉姓醫師的腳踏車，所幸劉早已在車上安裝Air tag衛星定位追蹤器，等隔天發現腳踏車不見，...

