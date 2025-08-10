休旅車停曾文溪堤岸 台南35歲男失聯3天…無人機搜救發現已成浮屍

台南一名35歲黃姓男子近期疑因債務經濟問題壓力大，情緒不穩，7日與家人通完電話後就突然失聯3天，家人今早相當著急報案協尋，警方依黃男手機訊號位置找到其停放在曾文溪堤岸的休旅車，消防隊也出動人力沿曾文溪流域搜救，但黃男被發現時已成一具冰冷遺體。

據了解，警方今接獲黃男家屬報案請求失蹤人口協尋，經調查黃男最後出沒地點疑在曾文溪畔，並堤防上發現其車輛及拖鞋，趕緊通報消防局協助搜救。

消防局今早8點多受理報案後，派遣第2大隊、麻豆分隊等5車12人、無人機及船艇在曾文溪流域協尋，約中午11點多無人機升空巡查發現「人形」漂流物，搜救人員趕緊上前查看並打撈上岸，發現男子已明顯死亡，經家屬確認為黃男，後續則交由家屬與員警處理。

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980