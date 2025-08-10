聽新聞
0:00 / 0:00
休旅車停曾文溪堤岸 台南35歲男失聯3天…無人機搜救發現已成浮屍
台南一名35歲黃姓男子近期疑因債務經濟問題壓力大，情緒不穩，7日與家人通完電話後就突然失聯3天，家人今早相當著急報案協尋，警方依黃男手機訊號位置找到其停放在曾文溪堤岸的休旅車，消防隊也出動人力沿曾文溪流域搜救，但黃男被發現時已成一具冰冷遺體。
據了解，警方今接獲黃男家屬報案請求失蹤人口協尋，經調查黃男最後出沒地點疑在曾文溪畔，並堤防上發現其車輛及拖鞋，趕緊通報消防局協助搜救。
消防局今早8點多受理報案後，派遣第2大隊、麻豆分隊等5車12人、無人機及船艇在曾文溪流域協尋，約中午11點多無人機升空巡查發現「人形」漂流物，搜救人員趕緊上前查看並打撈上岸，發現男子已明顯死亡，經家屬確認為黃男，後續則交由家屬與員警處理。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言