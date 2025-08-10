聽新聞
死者舌頭不見了？彰化雙屍案發生驗屍爭議 高大成認為原因出在這
彰化芳苑鄉一處停車場上個月21日發生林姓父女2人一氧化碳中毒陳屍車中案件，檢察官替女兒7歲女童解剖後，把遺體發還給母親。但女兒母親4日請化妝師清理遺體時，卻發現女童的舌頭和咽喉都不見了，且身體變成綠色，懷疑有中毒，要求檢察官給個說法。中山附醫法醫科主任高大成今天分析，應該是法醫鑑驗時，忘了把舌咽部裝回，應該用夾子稍徵夾一下，讓舌頭回到原位即可，否則若家屬堅持，就須把喉部切開，重新裝好。
高大成說，法醫應是是要查明女童生前是否曾被掐喉，因為舌骨在壓力下會骨折，因此法醫從喉部把舌咽部取下，但鑑驗完之後未再恢復原狀。一般不會帶走，若要做研究也須跟家屬講明，否則家屬發現舌頭竟然沒有了，一定會覺得怪異。
他也看了媒體提供的照片，認為嘴部沒有痕跡，初步研判應不是摀死的。
至於身體變成綠色，高大成說，那應是身體的硫化物造成，因為腸子的細菌有H2S硫化物，跟血色素結合後，會變為綠色的沈著物，這是一般的正常現象，只要放多幾天因為細菌增生就會出現，所以不是中毒。至於若真的中毒，原因有很多，抽血、採胃內容物和尿液可以得知，不要看外表，因為外表會隨著放的時間不同而有不同變化。
