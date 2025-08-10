快訊

死者舌頭不見了？彰化雙屍案發生驗屍爭議 高大成認為原因出在這

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

彰化芳苑鄉一處停車場上個月21日發生林姓父女2人一氧化碳中毒陳屍車中案件，檢察官替女兒7歲女童解剖後，把遺體發還給母親。但女兒母親4日請化妝師清理遺體時，卻發現女童的舌頭和咽喉都不見了，且身體變成綠色，懷疑有中毒，要求檢察官給個說法。中山附醫法醫科主任高大成今天分析，應該是法醫鑑驗時，忘了把舌咽部裝回，應該用夾子稍徵夾一下，讓舌頭回到原位即可，否則若家屬堅持，就須把喉部切開，重新裝好。

高大成說，法醫應是是要查明女童生前是否曾被掐喉，因為舌骨在壓力下會骨折，因此法醫從喉部把舌咽部取下，但鑑驗完之後未再恢復原狀。一般不會帶走，若要做研究也須跟家屬講明，否則家屬發現舌頭竟然沒有了，一定會覺得怪異。

他也看了媒體提供的照片，認為嘴部沒有痕跡，初步研判應不是摀死的。

至於身體變成綠色，高大成說，那應是身體的硫化物造成，因為腸子的細菌有H2S硫化物，跟血色素結合後，會變為綠色的沈著物，這是一般的正常現象，只要放多幾天因為細菌增生就會出現，所以不是中毒。至於若真的中毒，原因有很多，抽血、採胃內容物和尿液可以得知，不要看外表，因為外表會隨著放的時間不同而有不同變化。

中山附醫法醫科主任高大成今天分析，女童舌頭不見了應該是法醫鑑驗時，忘了把舌咽部裝回。記者黃寅／攝影
中山附醫法醫科主任高大成今天分析，女童舌頭不見了應該是法醫鑑驗時，忘了把舌咽部裝回。記者黃寅／攝影

女童 綠色 一氧化碳中毒

相關新聞

火勢猛烈…彰化「阿三肉圓」油鍋突起火 嚇壞顧客幸無傷

彰化知名肉圓店阿三肉圓今日下午傳出火警，有民眾目擊油鍋起火並拍攝影片分享到臉書社群，因鍋爐火勢猛烈，引起網友關注。彰化消...

死者舌頭不見了？彰化雙屍案發生驗屍爭議 高大成認為原因出在這

彰化芳苑鄉一處停車場上個月21日發生林姓父女2人一氧化碳中毒陳屍車中案件，檢察官替女兒7歲女童解剖後，把遺體發還給母親。...

新北少女苦練飛鏢 凌晨搭車返家遇死劫！父痛哭癱坐殯儀館

新北市17歲朱姓少女今天凌晨練習飛鏢結束後搭計程車準備返家，不料計程車左轉時遭對向直行的賓士車撞上，朱女噴出當場死亡。檢...

成大醫師腳踏車裝Air tag追蹤器 竊賊深夜偷車隔天當場人贓俱獲

62歲賴姓男子深夜竊取成功大學劉姓醫師的腳踏車，所幸劉早已在車上安裝Air tag衛星定位追蹤器，等隔天發現腳踏車不見，...

不滿「肝炎變肝癌」！男子衝診間毆打醫師 台大：將追究法律責任

又發生醫療暴力事件，一名69歲洪姓男子因不滿B型肝炎持續治療7年仍不幸惡化為肝癌，8月6日上午在診間趁著叫號空檔，闖入診...

澎湖空地停車場起口角 他突「對空鳴槍」示威全被錄…年輕男落網

澎湖縣石泉里一處空地停車場今天上午9時40分傳疑似鳴槍聲響，附近民眾目擊一名年輕男子與人爭吵後，持疑似持槍械對空鳴槍，朝...

