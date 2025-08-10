聽新聞
馬公傳槍響！停車場爆口角嚇壞眾 20歲男槍手到案依法送辦
澎湖馬公市石泉里一處空地停車場今天槍響，馬公警分局迅速展開調查，涉案陳姓男子事發後主動到案，因不滿對方爭吵而開槍，並繳出空氣手槍與塑膠BB彈，警方依違反社維法偵辦。
馬公分局文澳派出所在今天上午9時40分接獲報案，在馬公市石泉里一處空地停車場，一輛白色自小客車駕駛與人爭吵，並舉起疑似槍枝物鳴擊，現場傳出槍響，引起震驚。
警方獲報後迅速趕抵現場，發現車輛留在現場，但駕駛不見蹤影，陳姓男子意圖靠近車輛，經員警主動趨前盤查後，他表示開槍者為20歲陳姓男子持BB槍所開的槍，警方立即鎖定並聯絡涉案對象；開槍陳男案發後不到半小時，主動前往文澳所，並交出空氣手槍、彈夾及塑膠BB彈等證物，將依違反社維法送辦。
馬公分局呼籲民眾切勿在公共場所使用具威嚇性物品或進行爭吵滋事行為，警方都將依法嚴辦，以確保社會治安及民眾安全。
