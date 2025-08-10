無照開小貨車被攔怒嗆「你開槍打我」 警舉發開罰禁止駕駛

快訊

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

黎姓男子今凌晨駕駛小貨車載友人在台北市違規右轉，被員警攔下舉發發現駕照吊銷，他負氣開車離開再被攔，情緒失控稱「你開槍打我」，警方完成舉發並禁止駕駛，由其友人開車載離。

警方調查，33歲黎姓男子今凌晨近2時駕駛小貨車載一名男性友人，沿直行車道右轉北市大安路1段75巷，大安警分局臥龍街派出所員警見狀攔下，查驗身分發現黎駕照吊銷，依道路交通管理處罰條例第21條舉發，黎不待完成舉發，負氣駕車離去。

員警為完成舉發，避免黎情緒激動駕車衍生危害，於附近的忠孝東路4段101巷再次攔停，黎情緒失控，數次說「你開槍打我」、「沒錢啦」，經勸導將車停放路旁，員警告知相關權益，完成舉發並禁止駕駛，待黎情緒較穩定，由其友人開車載離。

大安分局表示，駕駛遇警方取締應冷靜配合，如有不服可依法提出申訴，勿有言語或肢體上衝動舉動，避免觸法。

黎姓男子今凌晨駕駛小貨車載友人在台北市違規右轉，被員警攔下舉發發現駕照吊銷，黎稱「你開槍打我」，警方完成舉發並禁止駕駛。記者李奕昕／翻攝
