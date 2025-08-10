快訊

三分之二個台灣下雨！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

川習會關鍵？傳大陸施壓美放行HBM晶片 專家：等於幫華為取代輝達

聽新聞
0:00 / 0:00

中壢工業區旁馬路10汽機車競速飆車 警攔查抓無照改裝飆仔1人

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

「昨晚桃園不平凡」！網友在threads貼文反映，桃園市中壢區內定八街馬路深夜聚集10多輛重型機車，在路上原地催油冒出大量自煙，隨後2、3輛機車在馬路街頭飆速，如無人狀態，大批警力獲報緊急攔檢，警方今天表示，經攔查最後查獲25歲黃男涉嫌無照駕駛、改裝引擎及闖紅燈違規，警方依法舉發開罰。

網友在網路PO出中壢工業區附近的中壢區內定八街馬路，深夜人車稀少，機車騎士10多人騎乘重機在路口等候，有騎士原地催油冒出大量白煙，有的騎士雙雙在空蕩馬路飆車，吸引民眾圍觀，網友批評，「這種地下盃有道路使用權嗎？還是想封路就封」 ，也有網友說，「還是被抓起來好了」「這樣又吵又擾民比較優越嗎？」

中壢警方表示，一群汽機車族聚集在內定八街競速飆車，警方火速到場實施攔查，逐一清查汽機車駕駛身份，飆車族紛紛逃逸，當場查獲一名25歲黃男違規重大，黃男涉嫌無照駕駛、改裝引擎及闖紅燈，警方依法舉發開罰。

警方將持續鎖定轄內易聚、易飆熱點，周休二日將加派警力加強巡邏及區域聯防，警方呼籲，暑假期間年輕人容易聚集飆車，擾亂市民生活安寧。

桃園市中壢區內定八街馬路深夜聚集10多輛重型機車競速飆車，抓到一人無照駕駛開罰。圖／警方提供
桃園市中壢區內定八街馬路深夜聚集10多輛重型機車競速飆車，抓到一人無照駕駛開罰。圖／警方提供
桃園市中壢區內定八街馬路深夜聚集10多輛重型機車競速飆車，抓到一人無照駕駛開罰。圖／警方提供
桃園市中壢區內定八街馬路深夜聚集10多輛重型機車競速飆車，抓到一人無照駕駛開罰。圖／警方提供

中壢

延伸閱讀

改裝猴凌晨車聚 遭壢警開罰

北市警民聯手追緝失聯移工 查獲2男依法送辦

影／三重警匪追逐抄捷徑攔下權利車 無照男車上還被搜出毒品

邊吸邊開車…汽機車毒駕氾濫 台南這派出所一晚就抓2件

相關新聞

離譜！板橋火車站傳墜軌意外 男低頭滑手機踩空墜軌恐臨高額罰款

20歲詹男6日晚間6時許於板橋火車站月台等車時，疑因邊走邊低頭滑手機分心不慎踩空跌落月台，一旁民眾發現立即報警。鐵路警察...

澎湖婦駕車左轉撞機車雙載夫妻 母胸前背5月大男嬰傷重不治

澎湖縣今天上午發生一起死亡車禍！王姓女子9時9分駕車行經縣道203線安宅段欲左轉往東衛國小時，撞及張姓男子的機車，導致張...

桃園保時捷業務員北宜逆向超車掀爭議 公司回應：該業務停職

桃園保時捷中心一名業務員日前在北宜公路彎道逆向超車，差點撞到對向車道紅色轎車，紅車駕駛憤而至保時捷公司理論，遭業務員冷回...

土葬、火葬吵不休 法院裁定遺體暫厝殯儀館

高雄市鄧姓男子今年6月15日過世，妻子、兒女卻因要「火葬」還是「土葬」意見分歧，最後兒子向法院聲請定暫時狀態假處分，高雄...

馬公傳槍響！停車場爆口角嚇壞眾 20歲男槍手到案依法送辦

澎湖馬公市石泉里一處空地停車場今天槍響，馬公警分局迅速展開調查，涉案陳姓男子事發後主動到案，因不滿對方爭吵而開槍，並繳出...

短裙女北市東區「肉身擋車」不給過 涉刑法強制罪加道交條例

一名穿短裙女子昨凌晨在台北市東區巷弄，以身體阻擋汽車通行，經民眾在社群網站貼文引發討論，警方表示未接獲報案，此舉恐違反刑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。