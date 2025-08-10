聽新聞
中壢工業區旁馬路10汽機車競速飆車 警攔查抓無照改裝飆仔1人
「昨晚桃園不平凡」！網友在threads貼文反映，桃園市中壢區內定八街馬路深夜聚集10多輛重型機車，在路上原地催油冒出大量自煙，隨後2、3輛機車在馬路街頭飆速，如無人狀態，大批警力獲報緊急攔檢，警方今天表示，經攔查最後查獲25歲黃男涉嫌無照駕駛、改裝引擎及闖紅燈違規，警方依法舉發開罰。
網友在網路PO出中壢工業區附近的中壢區內定八街馬路，深夜人車稀少，機車騎士10多人騎乘重機在路口等候，有騎士原地催油冒出大量白煙，有的騎士雙雙在空蕩馬路飆車，吸引民眾圍觀，網友批評，「這種地下盃有道路使用權嗎？還是想封路就封」 ，也有網友說，「還是被抓起來好了」「這樣又吵又擾民比較優越嗎？」
中壢警方表示，一群汽機車族聚集在內定八街競速飆車，警方火速到場實施攔查，逐一清查汽機車駕駛身份，飆車族紛紛逃逸，當場查獲一名25歲黃男違規重大，黃男涉嫌無照駕駛、改裝引擎及闖紅燈，警方依法舉發開罰。
警方將持續鎖定轄內易聚、易飆熱點，周休二日將加派警力加強巡邏及區域聯防，警方呼籲，暑假期間年輕人容易聚集飆車，擾亂市民生活安寧。
