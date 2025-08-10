快訊

澎湖婦駕車左轉撞機車雙載夫妻 母胸前背5月大男嬰傷重不治

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

澎湖縣今天上午發生一起死亡車禍！王姓女子9時9分駕車行經縣道203線安宅段欲左轉往東衛國小時，撞及張姓男子的機車，導致張男和搭載黃姓妻子和5月大的兒子，3人摔倒在地，背在黃女胸前的男嬰疑頭部受創，經送醫仍宣告不治。

澎湖縣馬公警分局調查，王姓女子（60歲）今天上午9時9分許駕車由鼎灣往東衛方向行駛，欲左轉往東衛國小方向時，撞上沿縣道203線東衛往鼎灣直行的張姓男子（26歲）機車。

當時張男騎機車搭載黃姓妻子（30歲）和5月大的兒子，3人連人帶車摔倒在地，由於黃女以背袋將5月大兒子背在胸前，嬰兒車則放在機車腳踏板前，3人摔倒後，男嬰疑似頭部受創，張男夫妻和王女分別受有身體擦挫傷，4人均被送醫治療，其中男嬰因傷重於10時51分宣告不治。

警方事後對雙方駕駛施以酒測，均無酒駕行為；肇事原因仍待警方進一步調查釐清；警方已報請檢察官相驗，釐清男嬰確切死因。

王姓女子今天上午9時9分駕車行經澎湖縣道203線安宅段欲左轉往東衛國小時，撞及張姓男子機車，致張男和黃姓妻子及5月大的兒子摔倒，男嬰送醫不治。記者石秀華／翻攝
相關新聞

離譜！板橋火車站傳墜軌意外 男低頭滑手機踩空墜軌恐臨高額罰款

20歲詹男6日晚間6時許於板橋火車站月台等車時，疑因邊走邊低頭滑手機分心不慎踩空跌落月台，一旁民眾發現立即報警。鐵路警察...

澎湖婦駕車左轉撞機車雙載夫妻 母胸前背5月大男嬰傷重不治

澎湖縣今天上午發生一起死亡車禍！王姓女子9時9分駕車行經縣道203線安宅段欲左轉往東衛國小時，撞及張姓男子的機車，導致張...

桃園保時捷業務員北宜逆向超車掀爭議 公司回應：該業務停職

桃園保時捷中心一名業務員日前在北宜公路彎道逆向超車，差點撞到對向車道紅色轎車，紅車駕駛憤而至保時捷公司理論，遭業務員冷回...

土葬、火葬吵不休 法院裁定遺體暫厝殯儀館

高雄市鄧姓男子今年6月15日過世，妻子、兒女卻因要「火葬」還是「土葬」意見分歧，最後兒子向法院聲請定暫時狀態假處分，高雄...

短裙女北市東區「肉身擋車」不給過 涉刑法強制罪加道交條例

一名穿短裙女子昨凌晨在台北市東區巷弄，以身體阻擋汽車通行，經民眾在社群網站貼文引發討論，警方表示未接獲報案，此舉恐違反刑...

無照開小貨車被攔怒嗆「你開槍打我」 警舉發開罰禁止駕駛

黎姓男子今凌晨駕駛小貨車載友人在台北市違規右轉，被員警攔下舉發發現駕照吊銷，他負氣開車離開再被攔，情緒失控稱「你開槍打我...

