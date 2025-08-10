聽新聞
澎湖婦駕車左轉撞機車雙載夫妻 母胸前背5月大男嬰傷重不治
澎湖縣今天上午發生一起死亡車禍！王姓女子9時9分駕車行經縣道203線安宅段欲左轉往東衛國小時，撞及張姓男子的機車，導致張男和搭載黃姓妻子和5月大的兒子，3人摔倒在地，背在黃女胸前的男嬰疑頭部受創，經送醫仍宣告不治。
澎湖縣馬公警分局調查，王姓女子（60歲）今天上午9時9分許駕車由鼎灣往東衛方向行駛，欲左轉往東衛國小方向時，撞上沿縣道203線東衛往鼎灣直行的張姓男子（26歲）機車。
當時張男騎機車搭載黃姓妻子（30歲）和5月大的兒子，3人連人帶車摔倒在地，由於黃女以背袋將5月大兒子背在胸前，嬰兒車則放在機車腳踏板前，3人摔倒後，男嬰疑似頭部受創，張男夫妻和王女分別受有身體擦挫傷，4人均被送醫治療，其中男嬰因傷重於10時51分宣告不治。
警方事後對雙方駕駛施以酒測，均無酒駕行為；肇事原因仍待警方進一步調查釐清；警方已報請檢察官相驗，釐清男嬰確切死因。
