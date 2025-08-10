離譜！板橋火車站傳墜軌意外　男低頭滑手機踩空墜軌恐臨高額罰款

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

20歲詹男6日晚間6時許於板橋火車站月台等車時，疑因邊走邊低頭滑手機分心不慎踩空跌落月台，一旁民眾發現立即報警。鐵路警察到場發現詹男僅手腳擦挫傷無需送醫，也未影響列車通行，鐵警詢後將詹男依違反鐵路法函移交通部鐵道局裁處。

鐵路警察局板橋分駐所6日晚間6時許接獲報案，板橋火車站第2月台有男子落軌，警方到場後發現落軌的是20歲詹姓男子，僅手腳擦挫傷並無大礙不需送醫。警方調閱監視器發現，詹男在月台邊疑因邊走邊滑手機，未注意越走越偏不慎踩空墜下月台。所幸當時並無列車通過，詹男幸運的僅輕傷。

警方調查後認為詹男已違反鐵路法第57條第2項：行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所，違者可處1萬元以上5萬元以下罰款，警方詢後將詹男函移交通部鐵道局裁處。

詹男踩空不慎墜軌。記者黃子騰／翻攝
詹男踩空不慎墜軌。記者黃子騰／翻攝
詹男在月台邊低頭滑手機。記者黃子騰／翻攝
詹男在月台邊低頭滑手機。記者黃子騰／翻攝

