連2震！花蓮發生規模5.2地震 7分鐘後再有規模4.2地震

關島外海5.9極淺層地震！ 深度僅10公里

彰化雙屍案 女童母悲憤：解剖後女兒舌頭和咽喉不見 彰檢說明了　

計程車臨停下客突開門 男騎士遭撞飛瞬間「以為要離開世界」

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

賴姓男子昨晚騎機車經台北市南港區，被路邊臨時停車的計程車駕駛許姓男子開啟車門撞飛，臉部及手腳擦挫傷，經送醫治療無大礙，警方初判許未兩段式開車門，正在釐清肇事責任。

警方調查，24歲賴姓男子昨晚8時半騎機車沿北市南港路2段往西行駛，接近向陽路口時，37歲許姓男子駕駛計程車在路邊臨時停車下客，忽然開啟車門，賴被撞飛倒地，左手、雙腳及臉部擦挫傷，經送醫治療無大礙。

案發後賴在Threads貼文，表示「飛出去當下，我以為我要離開這世界了」，誰也沒想到騎去饒河夜市路上，會被計程車司機開門撞飛，躺在地上，意識還沒回來，就有熱心路人幫我打電話叫救護車和警察。

據調查，雙方未酒駕，警方初判許未兩段式開車門，由北市交通警察大隊分析釐清肇責。南港警分局提醒駕駛，應兩段式開車門，並注意有無來車，以策安全。

賴姓男子昨晚騎機車經台北市南港區，被路邊臨時停車的計程車駕駛許姓男子開啟車門撞飛，經送醫治療無大礙。記者李奕昕／翻攝
賴姓男子昨晚騎機車經台北市南港區，被路邊臨時停車的計程車駕駛許姓男子開啟車門撞飛，經送醫治療無大礙。記者李奕昕／翻攝
賴姓男子昨晚騎機車經台北市南港區，被路邊臨時停車的計程車駕駛許姓男子開啟車門撞飛，經送醫治療無大礙。記者李奕昕／翻攝
賴姓男子昨晚騎機車經台北市南港區，被路邊臨時停車的計程車駕駛許姓男子開啟車門撞飛，經送醫治療無大礙。記者李奕昕／翻攝
賴姓男子昨晚騎機車經台北市南港區，被路邊臨時停車的計程車駕駛許姓男子開啟車門撞飛，經送醫治療無大礙。記者李奕昕／翻攝
賴姓男子昨晚騎機車經台北市南港區，被路邊臨時停車的計程車駕駛許姓男子開啟車門撞飛，經送醫治療無大礙。記者李奕昕／翻攝

