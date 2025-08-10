聽新聞
0:00 / 0:00
計程車臨停下客突開門 男騎士遭撞飛瞬間「以為要離開世界」
賴姓男子昨晚騎機車經台北市南港區，被路邊臨時停車的計程車駕駛許姓男子開啟車門撞飛，臉部及手腳擦挫傷，經送醫治療無大礙，警方初判許未兩段式開車門，正在釐清肇事責任。
警方調查，24歲賴姓男子昨晚8時半騎機車沿北市南港路2段往西行駛，接近向陽路口時，37歲許姓男子駕駛計程車在路邊臨時停車下客，忽然開啟車門，賴被撞飛倒地，左手、雙腳及臉部擦挫傷，經送醫治療無大礙。
案發後賴在Threads貼文，表示「飛出去當下，我以為我要離開這世界了」，誰也沒想到騎去饒河夜市路上，會被計程車司機開門撞飛，躺在地上，意識還沒回來，就有熱心路人幫我打電話叫救護車和警察。
據調查，雙方未酒駕，警方初判許未兩段式開車門，由北市交通警察大隊分析釐清肇責。南港警分局提醒駕駛，應兩段式開車門，並注意有無來車，以策安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言