快訊

連2震！花蓮發生規模5.2地震 7分鐘後再有規模4.2地震

關島外海5.9極淺層地震！ 深度僅10公里

彰化雙屍案 女童母悲憤：解剖後女兒舌頭和咽喉不見 彰檢說明了　

桃消龜山分隊市場設攤宣導 強化民眾防災觀念

桃園電子報／ 桃園電子報

傳統市場人潮及攤商眾多，桃園市龜山消防分隊今(10)日聯手龜山防火宣導隊於中和南路傳統市場內向採買民眾及攤商們進行各式消防觀念宣導快閃活動，以期能夠提升市民的防火、防災意識，降低災害的發生。

S 63602719 0
龜山消防分隊於中和南路傳統市場內向採買民眾及攤商們進行各式消防觀念宣導快閃活動。圖：讀者提供

龜山分隊表示，此次宣導活動比照市場攤販，將宣導攤位設於全聯福利中心門口，透過各類消防宣導手板及模型來推廣消防知識，並發放實用宣導小物來加深民眾印象，龜山防火宣導隊更透過踩街方式宣導吸引民眾注意力，沿途向民眾宣導住家安裝住宅用火災警報器及早偵知火災發生，並教導店家用火用電安全及初期火災時如何使用滅火器；中元普渡時應選購合格標識的爆竹煙火，以及火場逃生及避難技巧，室內應保持通風避免一氧化碳中毒等等的宣導觀念。宣導人員熱情地與民眾「搏感情」，市場採買的民眾亦覺得此次市場宣導非常生活化。

S 63602721 0
此次宣導活動比照市場攤販，將宣導攤位設於全聯福利中心門口。圖：讀者提供

龜山分隊長黃章瑋提到，透過多元的宣傳手法，希望能將防災知識深入社區及鄰里，也拉近消防隊與鄉親們的距離，將居家防災知識深植各個家庭，進而保障人民生命財產安全。

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消龜山分隊市場設攤宣導 強化民眾防災觀念

延伸閱讀：

  1. 砂石車違規頻傳 桃警聯合稽查防範事故與非法傾倒
  2. 龍潭警推動交通大執法 取締違規減少車禍傷亡

火災 攤商 傳統市場

延伸閱讀

桃園暑期消防營 近百位孩子闖濃煙迷宮學防災救命本領

龜山高壓電塔驚悚一幕 一人離奇「垂掛60公尺高電纜」亡

提升偏鄉消防戰力 新北雙溪消防分隊獲贈全新災勘車

超大雷雨炸北市...文山區破百毫米 防災三級開設

相關新聞

影／小琉球玩SUP海流將12人帶至外海 安檢所守望發現異狀急救援

水上活動SUP（立式划槳）是小琉球熱門水上活動之一。海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所昨9日下午2時許，發現在中澳沙灘...

土葬、火葬吵不休 法院裁定遺體暫厝殯儀館

高雄市鄧姓男子今年6月15日過世，妻子、兒女卻因要「火葬」還是「土葬」意見分歧，最後兒子向法院聲請定暫時狀態假處分，高雄...

小琉球旅遊因行車糾紛 潛店民宿老闆逼大學生下跪 事後道歉了

一群大學生到小琉球旅遊，5日晚間騎車時與民宿潛店老闆田男因行車糾紛起衝突，田男不滿被大學生超車後還罵他三字經，後續跟到大...

離譜！板橋火車站傳墜軌意外　男低頭滑手機踩空墜軌恐臨高額罰款

20歲詹男6日晚間6時許於板橋火車站月台等車時，疑因邊走邊低頭滑手機分心不慎踩空跌落月台，一旁民眾發現立即報警。鐵路警察...

計程車臨停下客突開門 男騎士遭撞飛瞬間「以為要離開世界」

賴姓男子昨晚騎機車經台北市南港區，被路邊臨時停車的計程車駕駛許姓男子開啟車門撞飛，臉部及手腳擦挫傷，經送醫治療無大礙，警...

機率僅0.015%！ 2個月內2度急產 永靖消防員韓朝武順利接生

彰化年僅24歲的永靖分隊消防員韓朝武，短短兩個月內成功接生兩名嬰兒，榮獲內政部消防署年度「消防績優救護人員」中「接生好手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。