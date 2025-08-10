傳統市場人潮及攤商眾多，桃園市龜山消防分隊今(10)日聯手龜山防火宣導隊於中和南路傳統市場內向採買民眾及攤商們進行各式消防觀念宣導快閃活動，以期能夠提升市民的防火、防災意識，降低災害的發生。

龜山消防分隊於中和南路傳統市場內向採買民眾及攤商們進行各式消防觀念宣導快閃活動。圖：讀者提供

龜山分隊表示，此次宣導活動比照市場攤販，將宣導攤位設於全聯福利中心門口，透過各類消防宣導手板及模型來推廣消防知識，並發放實用宣導小物來加深民眾印象，龜山防火宣導隊更透過踩街方式宣導吸引民眾注意力，沿途向民眾宣導住家安裝住宅用火災警報器及早偵知火災發生，並教導店家用火用電安全及初期火災時如何使用滅火器；中元普渡時應選購合格標識的爆竹煙火，以及火場逃生及避難技巧，室內應保持通風避免一氧化碳中毒等等的宣導觀念。宣導人員熱情地與民眾「搏感情」，市場採買的民眾亦覺得此次市場宣導非常生活化。

此次宣導活動比照市場攤販，將宣導攤位設於全聯福利中心門口。圖：讀者提供

龜山分隊長黃章瑋提到，透過多元的宣傳手法，希望能將防災知識深入社區及鄰里，也拉近消防隊與鄉親們的距離，將居家防災知識深植各個家庭，進而保障人民生命財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消龜山分隊市場設攤宣導 強化民眾防災觀念