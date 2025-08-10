機率僅0.015%！ 2個月內2度急產 永靖消防員韓朝武順利接生

快訊

連2震！花蓮發生規模5.2地震 7分鐘後再有規模4.2地震

關島外海5.9極淺層地震！ 深度僅10公里

彰化雙屍案 女童母悲憤：解剖後女兒舌頭和咽喉不見 彰檢說明了　

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化年僅24歲的永靖分隊消防員韓朝武，短短兩個月內成功接生兩名嬰兒，榮獲內政部消防署年度「消防績優救護人員」中「接生好手」獎項，成為歷年最年輕得主。與他齊名的和美分隊隊員黃景嵐，連續四年蟬聯「救護之王」，代表全國救護出勤案件數最高。

韓朝武去年10月從警專畢業分發永靖分隊，執行救護勤務期間遇上兩起急產案件。首次接生時，嬰兒膚色發紺，他迅速抽吸口鼻、夾臍帶，並給予刺激與氧氣治療，嬰兒才得以發出響亮哭聲。第二次則面臨臍帶繞頸，嬰兒哭聲微弱，他緊急解除纏繞並實施急救，成功救回嬰兒。

彰化縣府消防局統計這兩起罕見的急產事件，在彰化縣去年6萬多件救護出勤，孕婦急產接生案件只有9件，占所有救護出勤件數的0.015%，卻被韓朝武連續遇上。韓朝武尚未婚，但急產接生過程中，家屬的笑容讓他感受到迎接新生命的喜悅，他說，從小憧憬成為消防員，對救援生命充滿榮耀感。雖然家人擔心風險，勸他選擇更穩定工作，但他說，生命有限，希望用實際行動去做有意義的事。

和美分隊資深救護員連續4年榮獲「救護之王」，代表全國出勤案件數最多，展現救護專業與毅力。今年5月，他更榮獲台灣急診醫學會「十大傑出救護技術員」第三名肯定。黃景嵐多年來參與多起重大事故救護，其中包括彰濱工業區室內二氧化碳外洩，造成大量傷病患，他主動擔任救護檢傷及分流後送工作；以及途中搶救一名遭高壓電擊、到院前心肺功能停止的工人，展現高度使命感與專業熱忱。

黃景嵐用行動證明，真正的熱忱是持續前行、不懼挑戰，他說，只要能幫助到一個人，就是最大的成就感。

彰化縣和美分隊資深救護員連續4年榮獲「救護之王」。圖／彰化消防局提供
彰化縣和美分隊資深救護員連續4年榮獲「救護之王」。圖／彰化消防局提供
彰化年僅24歲的永靖分隊消防員韓朝武，短短兩個月內成功接生兩名嬰兒，榮獲內政部消防署年度「消防績優救護人員」中「接生好手」獎項。圖／彰化消防局提供
彰化年僅24歲的永靖分隊消防員韓朝武，短短兩個月內成功接生兩名嬰兒，榮獲內政部消防署年度「消防績優救護人員」中「接生好手」獎項。圖／彰化消防局提供

