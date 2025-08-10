聽新聞
0:00 / 0:00
機率僅0.015%！ 2個月內2度急產 永靖消防員韓朝武順利接生
彰化年僅24歲的永靖分隊消防員韓朝武，短短兩個月內成功接生兩名嬰兒，榮獲內政部消防署年度「消防績優救護人員」中「接生好手」獎項，成為歷年最年輕得主。與他齊名的和美分隊隊員黃景嵐，連續四年蟬聯「救護之王」，代表全國救護出勤案件數最高。
韓朝武去年10月從警專畢業分發永靖分隊，執行救護勤務期間遇上兩起急產案件。首次接生時，嬰兒膚色發紺，他迅速抽吸口鼻、夾臍帶，並給予刺激與氧氣治療，嬰兒才得以發出響亮哭聲。第二次則面臨臍帶繞頸，嬰兒哭聲微弱，他緊急解除纏繞並實施急救，成功救回嬰兒。
彰化縣府消防局統計這兩起罕見的急產事件，在彰化縣去年6萬多件救護出勤，孕婦急產接生案件只有9件，占所有救護出勤件數的0.015%，卻被韓朝武連續遇上。韓朝武尚未婚，但急產接生過程中，家屬的笑容讓他感受到迎接新生命的喜悅，他說，從小憧憬成為消防員，對救援生命充滿榮耀感。雖然家人擔心風險，勸他選擇更穩定工作，但他說，生命有限，希望用實際行動去做有意義的事。
和美分隊資深救護員連續4年榮獲「救護之王」，代表全國出勤案件數最多，展現救護專業與毅力。今年5月，他更榮獲台灣急診醫學會「十大傑出救護技術員」第三名肯定。黃景嵐多年來參與多起重大事故救護，其中包括彰濱工業區室內二氧化碳外洩，造成大量傷病患，他主動擔任救護檢傷及分流後送工作；以及途中搶救一名遭高壓電擊、到院前心肺功能停止的工人，展現高度使命感與專業熱忱。
黃景嵐用行動證明，真正的熱忱是持續前行、不懼挑戰，他說，只要能幫助到一個人，就是最大的成就感。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言