土葬、火葬吵不休 法院裁定遺體暫厝殯儀館

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市鄧姓男子今年6月15日過世，妻子、兒女卻因要「火葬」還是「土葬」意見分歧，最後兒子向法院聲請定暫時狀態假處分，高雄少家法院審理後，法官考量家屬對鄧男遺體後事尚缺共識，裁定將鄧男遺體存放在殯儀館，等到家屬繼承、和解完成後再另行處分。

據了解，鄧男在高雄經營水產多年，事業有成，名下子女多達雙位數，但今年6月過世後，家人因後事處理產生歧異，引起家庭紛爭。

鄧男的兒子主張，父親遺願是火葬，但家裡其他10名兄弟姊妹卻堅稱父親要的是土葬，且選定7月15日入土為安，但如果辦理土葬，不僅違背父親遺願，土葬後也無法再行火葬，因有急迫性，盼法院將父親遺體維持現狀。

高雄少家法院收到家屬聲請，日前做出裁定，法官認為，遺體雖屬共同繼承財產，但不同於一般財產權，僅能依法安葬，無法任意使用、收益或處分，另外，繼承人安葬被繼承人遺體或骨灰罈，性質上屬於管理共同共有物，應依「多數意見」或「應繼分過半」方式決定安葬方式。

法官考量雙方無共識，家屬存有管理公同共有物法律關係之爭執，且若貿然土葬，恐有不可逆情形，本件遺體處理屬急迫情況，在家屬在本案撤回、和（調）解成立、裁判確定或因其他事由終結前，裁定鄧男遺體暫時安置於殯儀館。

法界解釋，所謂定暫時狀態處分，是法院先將雙方的權利義務關係固定在某種狀態，如同維持現狀，過去也曾發生過家屬因財產糾紛，而不處理遺體的狀況，不過就火葬、土葬聲請暫時狀態假處分，確實較為罕見。

當地里長表示，最近經過鄧家，發現大門很少開，像是無人居住，不清楚家屬狀況，希望爭議能盡快圓滿解決，讓逝者安息。

高雄少年及家事法院外觀。記者張議晨／攝影
高雄少年及家事法院外觀。記者張議晨／攝影

