桃園保時捷業務員北宜逆向超車掀爭議 公司回應：該業務停職

桃園保時捷中心一名業務員日前在北宜公路彎道逆向超車，差點撞到對向車道紅色轎車，紅車駕駛憤而至保時捷公司理論，遭業務員冷回，雙方爆爭議？對此，桃園保時捷中心昨天發布聲明稿表示，該業務員雖屬個人行為，但已違背該公司核心準則、影響社會對品牌的觀感，已依內部規範對該員工停職處分。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」一名車主日前上傳一段影片，紅色轎車在北宜公路彎道，遭保時捷轎車逆向超車前方貨車，紅色轎車險些撞上，紅色轎車車主事後憤而至桃園保時捷中心理論，質疑「差點撞到我，你知道嗎？」，被業務員冷回「有撞到嗎？」，雙方發生爭議提告，引發網友熱議撻伐。

桃園保時捷中心透過臉書粉專貼出聲明稿指出， 8 月 2 日非上班時間，該公司業務員駕駛私人車輛，在北宜公路發生逆向超車違規行為及後續相關事件，引起社會關注，該員工個人行為，已違背本公司一貫重視守法守規、安全駕駛以及專業的核心準則，也影響社會對品牌的觀感，該公司已依內部規範，對該員予以停職處分，並全力配合及尊重主管機關依相關規定調查，辦理後續事宜。