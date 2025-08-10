快訊

MLB／大谷生涯4次40轟現役最強 道奇痛宰美聯王者藍鳥

「超商最頂微波食品」 網激推這款義大利麵：已連吃三天

美日預估楊柳颱風恐成「西北颱」 氣象署說話了

桃園保時捷業務員北宜逆向超車掀爭議 公司回應：該業務停職

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園保時捷中心一名業務員日前在北宜公路彎道逆向超車，差點撞到對向車道紅色轎車，紅車駕駛憤而至保時捷公司理論，遭業務員冷回，雙方爆爭議？對此，桃園保時捷中心昨天發布聲明稿表示，該業務員雖屬個人行為，但已違背該公司核心準則、影響社會對品牌的觀感，已依內部規範對該員工停職處分。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」一名車主日前上傳一段影片，紅色轎車在北宜公路彎道，遭保時捷轎車逆向超車前方貨車，紅色轎車險些撞上，紅色轎車車主事後憤而至桃園保時捷中心理論，質疑「差點撞到我，你知道嗎？」，被業務員冷回「有撞到嗎？」，雙方發生爭議提告，引發網友熱議撻伐。

桃園保時捷中心透過臉書粉專貼出聲明稿指出， 8 月 2 日非上班時間，該公司業務員駕駛私人車輛，在北宜公路發生逆向超車違規行為及後續相關事件，引起社會關注，該員工個人行為，已違背本公司一貫重視守法守規、安全駕駛以及專業的核心準則，也影響社會對品牌的觀感，該公司已依內部規範，對該員予以停職處分，並全力配合及尊重主管機關依相關規定調查，辦理後續事宜。

該公司承諾，未來該公司將加強員工安全駕駛及行為規範的教育訓練，確保所有員工在任何情況下，都能遵守法律與安全標準，並將持續秉持專業與謹慎的態度，落實對客戶與社會的責任與承諾。

保時捷業務員駕駛保時捷北宜「逆向超車」事件爆發爭議。圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台
保時捷業務員駕駛保時捷北宜「逆向超車」事件爆發爭議。圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台
保時捷業務員駕駛保時捷北宜「逆向超車」事件 ，桃園保時捷中心發聲明回應。圖／取自桃園保時捷中心臉書粉專
保時捷業務員駕駛保時捷北宜「逆向超車」事件 ，桃園保時捷中心發聲明回應。圖／取自桃園保時捷中心臉書粉專

桃園 保時捷 北宜公路

延伸閱讀

桃園永安漁港漂流木公園2人溺水 民眾聯手搶救脫險

桃園八德深夜全警車 男拒檢衝撞逃逸車上查獲K毒還酒駕

「最好的長照，就是不用長照」市長張善政揭桃園高齡健康3大目標

影／高齡健康博覽會桃園秀願景 張善政：讓長輩生活無後顧之憂

相關新聞

影／小琉球玩SUP海流將12人帶至外海 安檢所守望發現異狀急救援

水上活動SUP（立式划槳）是小琉球熱門水上活動之一。海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所昨9日下午2時許，發現在中澳沙灘...

小琉球旅遊因行車糾紛 潛店民宿老闆逼大學生下跪 事後道歉了

一群大學生到小琉球旅遊，5日晚間騎車時與民宿潛店老闆田男因行車糾紛起衝突，田男不滿被大學生超車後還罵他三字經，後續跟到大...

新北少女搭Uber返家遇車禍 噴飛車外爆頭慘死驚悚畫面曝光

駕駛多元化計程車的55歲吳男今晨載17歲朱女，行經新北市中和區環河西路欲左轉光環路時，與對向55歲莊男駕駛的轎車發生碰撞...

土葬、火葬吵不休 法院裁定遺體暫厝殯儀館

高雄市鄧姓男子今年6月15日過世，妻子、兒女卻因要「火葬」還是「土葬」意見分歧，最後兒子向法院聲請定暫時狀態假處分，高雄...

桃園保時捷業務員北宜逆向超車掀爭議 公司回應：該業務停職

桃園保時捷中心一名業務員日前在北宜公路彎道逆向超車，差點撞到對向車道紅色轎車，紅車駕駛憤而至保時捷公司理論，遭業務員冷回...

一中商圈有小偷 口罩、手套潛入偷現金 警：掌握對象

台中市一中商圈在昨天凌晨傳出有竊賊身穿短袖上衣、手套、口罩等工具，行竊服飾店的的櫃台現金，造成店家損失4600元，第二警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。