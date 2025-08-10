快訊

一中商圈有小偷 口罩、手套潛入偷現金 警：掌握對象

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一中商圈在昨天凌晨傳出有竊賊身穿短袖上衣、手套、口罩等工具，行竊服飾店的的櫃台現金，造成店家損失4600元，第二警分局表示，此案已鎖定對象查緝。

第二警分局獲報，北區三民路三段一間服飾店在9日凌晨3時36分，發生竊盜案件，當時廖姓店長在清點抽屜現金時，驚覺短少4600元，隨即調閱店內監視器，發現有一名身穿黑色短袖上衣、深色長褲、戴口罩的男子，持工具破壞門鎖闖入店內，並在櫃台翻找財物後將現金偷走。

店家隨即向第二警分局報案，也派遣所轄育才派出所趕赴現場，調閱店家及周邊監視器畫面，發現小偷徒步前往行竊，目前已鎖定涉案男子特徵，持續擴大追查，全力緝捕到案，保障商家財產安全。

第二警分局長鍾承志呼籲店家與民眾，無論營業或休息時段，都應加強門鎖與監視設備，貴重財物應妥善保管並避免大量留置店內。如發現可疑人員徘徊，請立即撥打110報案，共同守護社區治安。

台中市一中商圈在昨天凌晨傳出有小偷行竊，店家公布影像。圖／摘自Therads
台中市一中商圈在昨天凌晨傳出有小偷行竊，店家公布影像。圖／摘自Therads

