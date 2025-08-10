聽新聞
0:00 / 0:00
高雄男疑和女友吵架跑到路中央下跪 目擊者：氣溫高同為男人很心疼
高市一名年輕男子昨天疑和女友吵架，跑到三多二路路中央下跪，引起過往人車側目，險象環生，目擊駕駛PO網指同為男人，心疼地面溫度；警方指未接獲報案，經檢視影片發現男子跪在交通頻繁道路已違規，將通知到案後開罰500元。
網路社群Threads有網友貼文並附上影片，指身為路人同為男人，心疼今天氣溫下的地板溫度，影片只見一名年輕男子跪在路中央，朝站在路旁的年輕女子比手畫腳，疑似情侶之間吵架，男子下跪求女友原諒。
轄區苓雅警分局表示，未接獲相關報案內容，經調閱附近監視器，發現男子疑和女友吵架後，跑到三多二路路中央下跪；影片中男子跪在路中央，過往汽機車車流多，駕駛和騎士紛紛從他身旁繞過，深怕撞到男子，險象環生。
警方指出，男子跪在交通頻繁的道路，已違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款，可處500元罰鍰，將釐清男子身分後通知到案說明，予以開罰。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言