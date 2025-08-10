快訊

高雄男疑和女友吵架跑到路中央下跪 目擊者：氣溫高同為男人很心疼

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市一名年輕男子昨天疑和女友吵架，跑到三多二路路中央下跪，引起過往人車側目，險象環生，目擊駕駛PO網指同為男人，心疼地面溫度；警方指未接獲報案，經檢視影片發現男子跪在交通頻繁道路已違規，將通知到案後開罰500元。

網路社群Threads有網友貼文並附上影片，指身為路人同為男人，心疼今天氣溫下的地板溫度，影片只見一名年輕男子跪在路中央，朝站在路旁的年輕女子比手畫腳，疑似情侶之間吵架，男子下跪求女友原諒。

轄區苓雅警分局表示，未接獲相關報案內容，經調閱附近監視器，發現男子疑和女友吵架後，跑到三多二路路中央下跪；影片中男子跪在路中央，過往汽機車車流多，駕駛和騎士紛紛從他身旁繞過，深怕撞到男子，險象環生。

警方指出，男子跪在交通頻繁的道路，已違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款，可處500元罰鍰，將釐清男子身分後通知到案說明，予以開罰。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

高市一名年輕男子昨天疑和女友吵架，跑到三多二路路中央下跪（紅圈處），引起過往人車側目，不少汽機車得繞過他通行，險象環生。記者石秀華／翻攝
