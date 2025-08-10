快訊

小琉球旅遊因行車糾紛 潛店民宿老闆逼大學生下跪 事後道歉了

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

一群大學生到小琉球旅遊，5日晚間騎車時與民宿潛店老闆田男因行車糾紛起衝突，田男不滿被大學生超車後還罵他三字經，後續跟到大學生住的民宿，田男找來朋友後要求大學生下跪道歉，影片被大學生的同行友人事後PO網引發熱議，田男昨發出道歉聲明。

網友在threads發文說，去小琉球三天都很緊繃，第一天因為浪超大直接暈船還有人吐，然後島上阿伯亂騎車跟我們起衝突，帶一群人拿刀追到民宿，甚至打人還要求我們下跪道歉等等。

網友發文說，當時他朋友騎車與某潛水店老闆因行車糾紛起口角，雙方發生衝突。他的朋友離開後，男子竟惱羞成怒，騎車追到其住宿地點，並揚言要他們「小心一點」。半小時後對方又帶一批人前來，現場傳出仗著人多勢眾出手打年輕人耳光，更發生揮刀恐嚇，最後被要求下跪道歉後才善罷干休。

過程後半段被同行友人錄影，事發後PO網，引發關注討論。民宿潛店老闆田男一開始接受媒體採訪說，當天他準備右轉，對方超車時，他差點出車禍，對方竟轉頭罵他三字經，他回嗆「你剛才說什麼」，後來就到他們的民宿，爭執剛剛發生事情。田男坦承，他有打年輕人，差點出車禍，還被罵三字經，咽不下這口氣。

此事PO網後引發琉球人與外地人、離島與本島討論，還有為什麼不當下直接報警卻事後發文等議論。東港警分局表示，此案當下未接獲報案，已介入偵辦，相關人員均到案說明，行車糾紛引發爭議，檢視影片與釐清現場，現場未持刀是拿鐵棍，警詢後將田男等4人依強制罪、妨害秩序等罪函送檢方偵辦。

田姓老闆潛店民宿電話打不通，潛店民宿臉書粉專也疑關閉，搜尋不到，PO文的網友昨晚發出田姓老闆的道歉聲明，道歉聲明提到，他因近日引起的紛爭，以及影片呈現失控行為，致上最深、最沉痛的歉意。對不起，我錯了。

田姓老闆聲明指出，「我真心期盼，輿論的紛擾能到此為止，我將會深刻反省，並以實際行動為自己的錯誤負責。再次向所有人，致上最沉重的歉意。」。

警方也呼籲，若遇有相關情形時，除在旁協助蒐證，也請立即打110報案，以便警方即時介入，提供民眾最即時的保護。

全案因為行車糾紛引起，潛水民宿老闆田男（後）不滿突然被超車（前）還被前方學生罵三字經。圖／讀者提供
全案因為行車糾紛引起，潛水民宿老闆田男（後）不滿突然被超車（前）還被前方學生罵三字經。圖／讀者提供
潛店民宿老闆發出道歉聲明。圖／取自threads
潛店民宿老闆發出道歉聲明。圖／取自threads
大學生被潛水民宿老闆田男等人被逼下跪嗑頭道歉。圖／取自threads
大學生被潛水民宿老闆田男等人被逼下跪嗑頭道歉。圖／取自threads

