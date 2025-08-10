北市警攔檢汽車下秒3男跳車逃 熱血騎士助警追人
台北市警方日前在台北市萬華區和平西路執行路檢，攔停1輛汽車時，車輛後座3名男子突跳車逃逸，員警急追帶回2人，經查該車2女3男皆為越南籍，其中2女領有合法證件，2男逾期居留，警方不排除在逃男子也非法滯台，追查中。
警方調查，台北市警局保安警察大隊第二中隊員警，8月7日上午10時許，在萬華區和平西路上執行路檢，攔停1輛汽車時，發現該車乘客神情緊張，要求駕車女子將車輛外切停靠，未料後座3名男子旋即跳車逃逸。
員警見狀分頭追捕，1名男子沿和平西路逆向奔逃百公尺，即遭員警追上帶回；另2男跨越道路遁入巷弄，外送員陳男見警民追逐，率先騎乘機車加速追上其中1人，隨後機車騎士徐男也見義勇為，主動示意員警上車追人，員警分別徒步、乘車抵達巷尾，順利再逮1男，但第3名逃逸男子已不知去向。
警方後續清查，確認該汽車上共2女3男，皆為越南籍，坐在前座的2名女子皆領有合法證件，但2名男子分別逾期停留2個月、1年多，最後1男目前仍身分未明、行蹤不明，警方不排除他也是非法滯台身分。
2名越女事後稱與3男只是朋友，「不知道他們逾期了」，警詢後請回2女，將逾期停留2人移交移民署處理，持續追查逃逸男子下落。
警方表示，員警追捕過程中，陳姓、徐姓民眾熱心協助，警方特別感謝民眾義舉；期間徐男騎車擦撞摔傷送醫，幸無生命危險，保大第二中隊長吳文城也因摔車頭手擦挫傷，所幸也無大礙。
