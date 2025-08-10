高雄火車站傳落軌意外！ 男旅客手腳擦傷被救上月台滿身酒味
高雄火車站今天上午9時13分傳出落軌意外！一名男性旅客在南下第一月台7車處B側突然跌落軌道，鐵路警察接獲剪票口台鐵員工通報，緊急將男子救上月台，所幸僅手腳擦挫傷，警方發現男子滿身酒味，應是不慎失足落軌，男子堅持不就醫後離去。
鐵路警察高雄分局指出，今天上午9時13分許接獲第一月台剪票口的站務人員通報，指位於第一月台南下方向7車處B側發生旅客跌落軌道事件，警方隨即趕赴現場。
警方抵達後，發現一名年約50歲的男子坐在軌道上，趕緊在火車還未到站前，將該名男子救上月台，將他扶到月台座椅上休息，經檢視傷勢，所幸男子僅手腳擦挫傷，無大礙。
警方在男子身上聞到濃厚酒味，研判他因酒醉不慎失足跌落月台；救護人員到場檢傷時，該名男子表示無須送醫，隨後自行返家。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
