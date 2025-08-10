又是酒駕男子酒後開車撞停等區 機車騎士急救不治

又是酒駕撞死人，湯姓男子今天清晨涉嫌酒後開車，在台中市大雅區追撞前方機車停等區的機車，女騎士送醫急救不治，警方依公共危險罪嫌將肇事駕駛移送法辦。

大雅警分局調查，今天早上4時32分，在台中市大雅區中清路三段與大雅交流道口前車禍，38歲湯男駕駛轎車沿中清路三段往沙鹿方向直行於外側車道上，右前車頭碰撞疑似停等於機車停等區的機車騎士65歲郭女，郭女所騎乘機車受損傷。

湯男酒測值超標，郭女送往中港澄清醫院急救後院方宣告不治，詳細肇事原因由台中市警局交通警察大隊進一步分析研判。

警方表示，湯男酒駕行為已違反道路交通管理處罰條例當場移置保管車輛，肇事致人死亡，得沒入該車輛，全案依涉嫌公共危險及過失致死罪移送台中地檢偵辦。

大雅分局呼籲，駕駛行駛時應遵守交通規則，酒駕零容忍，不可酒後駕車，保持安全距離，隨時注意前方動態，避免發生憾事。